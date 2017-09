BEZ DLAKE NA JEZIKU: Prosinečki pomeo pod s krivcima za loše stanje našeg nogometa. Prepoznaje li se Mamić u ovome?

Bez dlake na jeziku je o igri hrvatske reprezentacije i cjelokupnom stanju u hrvatskom nogometu progovorio legendarni član Vatrenih Robert Prosinečki.

Hrvatska si je s dva poraza u posljednje tri utakmice kvalifikacija znatno zakomplicirala put prema Svjetskom prvenstvu. Nakon poraza protiv Islanda (0-1) uslijedila je neuvjerljiva igra i minimalna pobjeda protiv Kosova (1-0), a onda i poraz na gostovanju u Turskoj. I dalje je naša reprezentacija prva u skupini sa 16 bodova, ali toliko ima i drugoplasirani Island, a samo dva boda manje imaju Turska i Ukrajina.

ŠTIMAC ČUVA LEĐA ČAČIĆU: ‘Recite mi jedan razlog za njegovu smjenu. Nije on pravi krivac, već…’

UDARAC KOJI BI ŠUKER I DRUŠTVO OSJETILI: Propusti li Čačić izboriti Svjetsko prvenstvo blagajna HNS propustit će primiti silne milijune



‘Ne smijemo gurati glavu u pijesak’

Izbornik Ante Čačić je na meti kritika, javnost zaziva njegovu smjenu, a mnogi bi na klupi Vatrenih željeli upravo Prosinečkog koji trenutno vodi Azerbajdžan. On sam se ograđuje od takvih priča, ali zato se u razgovoru za Sportske novosti nije libio reći što iskreno misli o aktualnim zbivanjima u našem nogometu.

“Ne smijemo biti nojevi i gurati glavu u pijesak. Nisu sređene stvari u hrvatskom nogometu. Zbog toga se ovo događa, iz toga proizlazi baš sve. To je, po meni, istina. Kompletno ozračje je loše, to je bit problema. Ne možeš u lošem ozračju pobjeđivati, imati rezultate. Za sve to netko je krivac. Netko je krivac što reprezentativci svjedoče na sudu prije utakmica reprezentacije. Pa ne sudi se nikome zato što je sve bilo dobro, što je sve u redu. Pa ne može se više samo pričati i raspravljati u rukavicama, ukupna atmosfera nije dobra. Duže vremena nije dobra. Onda se to mora reflektirati”, istaknuo je Prosinečki.

‘OBJERUČKE ĆU PRIHVATITI KLUPU VATRENIH’: Trofejni hrvatski trener spreman je sjesti na Čačićevo mjesto i odraditi posao

‘Modrićeva izjava je upozoravajuća’

Osvrnuo se i na izjavu kapetana Luke Modrića kako je nacionalna vrsta izgubila naboj.

“Gledajte, ja sa strane ne mogu tumačiti što je Modrić tom rečenicom htio kazati, zaista nemam pojma. Je li to on kazao zbog te kompletne situacije, te atmosfere… Međutim, ta izjava je upozoravajuća zbog činjenice da je Modrić kapetan reprezentacije, da on najbolje zna što se događa. Sigurno da to ne bi kazao da tako nije. Zapravo, Modrić je svima sve rekao u toj rečenici. Nije bilo naboja! Što se dalje ima dodavati toj rečenici? Jer kad nema naboja, onda to nije to, sva ostala analiza igre gubi pravi smisao. Kakva analiza igre ako nema naboja? Danas bez naboja ne možeš pobjeđivati. Da vam kažem nešto… Hrvatska bi, da je bilo pravog naboja, dobila Tursku”, zaključio je 48-godišnji stručnjak.