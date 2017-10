VELIKI GIGI NAJAVIO KRAJ: Buffonu će ovo biti posljednja sezona u karijeri, osim u jednom slučaju

Najbolji vratar svijeta Talijan Gianluigi Buffon izjavio je da po završetku ove sezone namjerava okončati igračku karijeru, osim ako Juventus osvoji Ligu prvaka.

“Ovo je moja zadnja sezona, dobro sam razmislio i mislim da još jedna ili dvije ne bi ništa promijenile. No, ako osvojimo Ligu prvaka, onda bih ostao da pokušam osvojiti i Svjetsko klupsko prvenstvo. U tom bismo se slučaju Wojciech Szczesny i ja mijenjali na golu”, izjavio je 39-godišnji Talijan u Londonu gdje je dobio nagradu The Best za najboljeg svjetskog golmana u izboru FIFA-e.

Buffon je s Juventusom osvojio osam naslova talijanskog prvaka, a s reprezentacijom Italije, čiju je mrežu čuvao rekordnih 173 puta, naslov prvaka svijeta 2006. Nije osvojio jedino Ligu prvaka u kojoj je čak tri puta poražen u finalu – od Milana 2003., Barcelone 2015. i Reala 2017. godine. Osim za Juventus, u karijeri je branio za Parmu iz koje je 2001. godine došao u Torino.