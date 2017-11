VELIKA UTAKMICA KAPETANA MODRIĆA: ‘Čeka nas teških 90 minuta u Pireju, ali bila bi tragedija da ovo propustimo’

Kapetan Luka Modrić odigrao je briljantnu utakmicu protiv Grčke, diktirao je tempo od početka do kraja i predvodio Hrvatsku do pobjede 4-1 u prvom dvoboju dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

“Odigrali smo stvarno sjajnu utakmicu, svi od prvog do zadnjeg igrača. Šteta zbog gola koji smo primili praktički iz prvog njihovog udarca, ali ne možemo biti nezadovoljni s 4-1. To je i više nego što smo očekivali. No ne smijemo se sada opustiti jer ćemo ući u velike probleme”, naglasio je Modrić nakon utakmice za HTV.

‘Rezultat 4-1 zna biti varljiv’

Luka je doveo Hrvatsku u vodstvo u 13. minuti pogotkom s bijele točke, a za Hrvatsku su do kraja zabili i Kalinić, Perišić i Kramarić. Jedini strijelac za Grke bio je Sokratis.

“Šteta, mogli smo još koji gol zabiti, ali nećemo se buniti, da nam je netko ovo ponudio, prihvatili bismo. Imali smo puno šansi, velik je ovo rezultat, ali ne smijemo upasti u euforiju. Čeka nas teških 90 minuta u Pireju, morat ćemo biti u najmanju ruku na istoj razini kao u Zagrebu. Ništa još nije gotovo. Rezultat 4-1 zna biti varljiv, može biti opasno”, dodao je Modrić pa zaključio:

“Ne smijemo ovo propustiti, bila bi to tragedija. Moramo se rekuperirati i odigrati još jednu veliku utakmicu, a ne se braniti 90 minuta. Nadam se dobrom ishodu.”