‘VEČERAS JE NAŠA FEŠTA’: Pogledajte kakvo je ludilo vladalo u svlačionici Hajduka nakon pobjede u derbiju

Nogometaši Hajduka burno su proslavili pobjedu protiv aktualnog prvaka Rijeke u 18. kolu hrvatskog prvenstva.

Splićani su nakon više od pet i pol godina došli do pobjede u jadranskom derbiju. Konkretno, posljednji su put svladali Rijeku davnog 21. ožujka 2012. godine. Otada do danas su ove dvije momčadi odigrale 20 međusobnih dvoboja, a Hajduk nije znao kako do pobjede.

SPLITSKA FEŠTA NA RUJEVICI: Hajduk u fantastičnoj utakmici nakon pet i pol godina srušio Rijeku

JAVIO SE NEOČEKIVANI HAJDUKOV JUNAK: ‘Uspio sam isprovocirati Gavranovića. Ovo je san, ne mogu vjerovati’



Sve do ove subote kada je na Rujevici slavio pogocima Tome Bašića i Ante Ercega, a jedan od junaka je bio i mladi vratar Karlo Letica koji je obranio jedanaesterac Mariju Gavranoviću. Nije ni čudo da su nakon takve utakmice i poslije tako dugo iščekivane pobjede emocije bile jake.

“Večeras je naša fešta”, orilo se iz svlačionice Hajduka, a klub se vrlo brzo pohvalio snimkom slavlja i na Instagramu.