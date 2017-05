‘VEĆ SAM IZGUBIO NADU DA ĆU SE VRATITI’: Slavni trener nakon 25 godina ponovno na klupi Zagreba

Hrvatski rukometni prvak PPD Zagreb u petak je na konferenciji za medije predstavio novog trenera Kasima Kamenicu koji će momčad voditi od sezone 2017/2018.

Ovu sezonu će do kraja odraditi Slavko Goluža s kojim je klub dogovorio suradnju početkom travnja nakon sporazumnog raskida ugovora s dotadašnjim trenerom Silvijem Ivandijom. Na koncu sezone Goluža će nastaviti karijeru kao trener slovačkog Tatrana iz Prešova, a momčad hrvatskog prvaka preuzima Kamenica.

Stvorio trofejnu generaciju

“Već sam izgubio nadu da ću se vratiti u Zagreb”, kazao je Kamenica koji se vraća u PPD Zagreb nakon 25 godina.

Kamenica je stvorio generaciju dvostrukih prvaka Europe koja je potom pod vodstvom Zdravka Zovka otišla do dvostrukog naslova prvaka Europe (1992, 1993).



“Sretan sam zbog povratka u Zagreb, premda je ovo sada drugačiji klub od onog koji sam ostavio. Uvijek se rado sjetim te generacije”, dodao je Kamenica, okrenuvši se budućnosti.

“Spreman sam za nove izazove. Do kraja sezone upoznat ću se s igračima, premda ih i sada dobro poznajem. Malo ćemo reducirati igrački kadar na 19-20 igrača. Želimo napraviti dobar miks iskusnih i mlađih igrača. Stvoriti dobru atmosferu u ekipi. Zagreb ima visoku produkciju igrača i tome ćemo posvetiti pažnju. Igrat ćemo u četiri natjecanja, bit će prostora za sve”, naglasio je Kamenica koji je tijekom karijere vodio 15 klubova i četiri reprezentacije.

Potpisao na dvije godine

Posljednji angažman u Hrvatskoj imao je u Nexeu koji je vodio od 2008. do 2013. godine, a u zadnjoj sezoni Kamenica je vodio makedonski Pelister iz Bitole. Direktor kluba Ante Ančić je naglasio kako je Kamenica potpisao ugovor na dvije godine.

“Međutim, nadam se kako će ostati i duže. Ove sezone momčad su vodila tri trenera što nije naš običaj. Ne bih volio da se to ponovi. Kamenica je potpisao na dvije godine, no siguran sam kako je to samo prvi u nizu ugovora”, naglasio je Ančić.

Naglasio je kako je Zagreb angažirao Kamenicu jer se radi o iskusnom stručnjaku koji se dokazao u stvaranju i pretvaranju mladih igrača u vrhunske igrače. Glavni menadžer Božidar Jović je kazao kako dobro i dugo poznaje Kamenicu i kako je uvjeren da će Zagreb igrati ‘bolji, atraktivniji i čvršći rukomet’.