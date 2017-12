VATRENO LUDILO ZAHVATILO ČITAVU NACIJU: ‘Svi neka drhte kad igra Hrvatska! Treba imati mu*a i odigrati muški’

📅 Saturday 16th June 2018:

⏰ 11:00 – 🇫🇷 France vs Australia 🇦🇺

⏰ 13:00 – 🇵🇪 Peru vs Denmark 🇩🇰

⏰ 16:00 – 🇦🇷 Argentina vs Iceland 🇮🇸

⏰ 19:00 – 🇭🇷 Croatia vs Nigeria 🇳🇬

FOUR matches in one day 😍🙌 pic.twitter.com/YcbaRJ9dRp

— SPORF (@Sporf) December 1, 2017