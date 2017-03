VATRENIMA PRIJETI IZBACIVANJE ZBOG HULIGANA: ‘Dio navijača za Hrvatsku navija samo kad igramo protiv Srbije’

Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak priznao je da postoji velika mogućnost da se hrvatsku nogometnu reprezentaciju uskoro izbaci s nekog natjecanja, a sve zbog dijela navijača kojima je upravo to i cilj.

Sportske novosti tako donose njegova razmišljanja na temu postoji li strah da će nas jednog dana Fifa ili Uefa kazniti izbacivanjem, a Ivan Zvonimir Čičak kaže da je takvo što realna mogućnost. Bojazan koja raste sa svakom utakmicom novo poglavlje dobiva već krajem ovog mjeseca kada na Maksimiru u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. godine gostuje Ukrajina.

“To se već približava s ovom dvobojem s Ukrajinom. Apsurdno je bilo gdje u svijetu da se zbog jedne utakmice sastaju premijer, ministar policije i šef obavještajne službe. To je šokantno. I kad netko to u svijetu vidi, kaže – oni su ludi. Ali takva je situacija da očito drugačije ne ide”, kaže priznajući da je mnogo iskustava sa navijačkim neredima.

“Ako se sjećate, prije St. Etiennea, i prije kukastog križa na Hajdukovu stadionu, upozoravao sam da će se nešto slično dogoditi. Postoji jedan dio navijača koji meni kažu da samo kad Hrvatska igra protiv Srbije, navijaju za Hrvatsku. Inače uvijek protiv hrvatske reprezentacije. To je patološki oblik razmišljanja. Ali to je takvo stanje i moramo prihvatiti kao realnost. Moram reći da je policija odradila posao u pokušaju otkrivanja onih koji su nacrtali taj križ. Saslušali su 4.000 osoba, to je ogromna brojka. I ne mogu ih pronaći. Neki su mislili, ja između ostaloga, da je to djelo MUP-a na čelu s Rankom Ostojićem, potom se promijenio ministar i opet nisu uspjeli. Čak je bila uključena izraelska policija, koje je specijalizirana za to”, dodao je.