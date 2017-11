VATRENI SE OKUPILI U ZAGREBU: Svi nestrpljivo iščekuju rezultate liječničkih pretraga Milana Badelja! Situacija nije dobra

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila u hotelu As kako bi započela pripreme za dvije utakmice baraža za odlazak na SP protiv Grčke. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak na Maksimiru od 20.45, dok se druga igra tri dana poslije u Pireju.

Počeo je ključni tjedan za Vatrene, HNS i sve navijače reprezentacije. Tjedan u kojem ćemo saznati hoće li se Hrvatska plasirati na Mundijal, uhvatiti taj posljednji vlak za Rusiju. Loša vijest za izbornika Zlatka Dalića je ozljeda Milana Badelja koji je upitan za nastup. Prema onom što smo doznali i što je na presici u svojem obraćanju javnosti i kazao sam Dalić, Badelj neće biti spreman za Grčku.

Badelj podvrgnut liječničkim pretragama

Detaljnije informacije znat će se tijekom dana. Badelj je podvrgnut liječničkim pretragama i rezultat će dati odgovor Daliću hoće li imati na raspolaganju svog važnog veznjaka, koji je u Dalićevim zamislima bio važan adut za razbijanje igre defenzivnih Grka.

Sad Dalić treba naći rješenje, a kao zamjena za Badelja spominje se Marcelo Brozović koji, pak, još uvijek nakon ozljede nije u optimalnoj formi, ali koji bi mogao uskočiti i u takvom stanju, kakvom je, pomoći momčadi. Brozović je bio jedan od reprezentativaca koji je stigao u hotel As nešto prije dvanaest sati, pred kojim je bio veliki broj pokislih i promrzlih novinara. Naravno, prvi je stigao izbornik koji je sat vremena ranije odradio presicu u Hiltonu.



Mandžo na okupljanje također došao ozlijeđen

No, Brozović nije bio raspoložen za davanje izjava. Također, u hotel As je došao i Mario Mandžukić kojeg će tijekom dana pregledati liječnici reprezentacije, pa u dogovoru s kolegama iz Juventusa postaviti terapiju. No, on nije upitan za Grčku. Mandžo je u pobjedi Juventusa protiv Beneventa 2-1 priliku na terenu dobio tek od 78. minute, a kraj susreta je dočekao s bolnom grimasom na licu. Upravo zbog toga liječnička služba Vatrenih želi pregledati napadača “Stare dame”.

Nastup protiv Grčke ne bi trebao biti pod upitnikom, no u Juventusu strahuju da bi napadač mogao pogoršati ozljedu pa dovesti pod upitnik nastupe u ključnim utakmicama stare dame u studenom i prosincu protiv Barcelone, Napolija, Olympiakosa, Intera i Rome

Modrić, Rakitić i Kalinić u hotelu As se očekuju tijekom dana

kao i Dominik Livaković i Marko Rog. Dejan Lovren pojavio se poslije njih. S kapuljačom na glavi pozdravio se s novinarima i na novinarsko pitanje da li može izjava, prvo je pitao o čemu, a kad je čuo da se radi o nadolazećoj utakmici s Grčkom, na kraju je pristao dati izjavu, o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Nakon Lovrena, pred hotelom se pojavio i Ivan Perišić, a što je rekao jedan od naših najboljih reprezentativaca možete pročitati – OVDJE. Isto tako, doznajemo kako je nogometaš aktualnog prvaka Hrvatske Filip Bradarić jučer nakon utakmice Lokomotive i Rijeke ostao u Zagrebu, a među novinarima se pričalo kako je kapetan Hajduka Zoran Nižić također već u Zagrebu.

Vrijedi spomenuti kako bi Luka Modrić, Ivan Rakitić i Nikola Kalinić reprezentaciji trebali priključiti u toku dana. Vrijedi spomenuti kako će Vatreni navečer na Hitrec-Kaciju održati otvoreni trening za javnost. Unatoč lošem vremenu i kiši, očekuje se kako će treningu prisustvovati oko 1000 pristalica kockastih, koliko je HNS podijelio ulaznica za trening.