VATRENI NIMALO NE DVOJI: ‘Rijeci ne može izmaknuti naslov, vrijeme je da se nešto promijeni u HNL-u’

Može li Rijeka prekinuti Dinamov niz od 11 uzastopnih naslova hrvatskog prvaka? Andrej Kramarić je igrao za oba kluba i zanimljivo je čuti njegovo mišljenje.

Vodeći Riječani poslije 24 kola domaćeg prvenstva imaju četiri boda više od Dinama. Imali su i više do prošlog vikenda kada nisu uspjeli pobijediti Hajduk na Poljudu (1-1), no i dalje su čvrsto na vrhu, jedina su momčad bez poraza i drže sudbinu u svojim rukama.

‘Rijeka je moćna, zaslužila je naslov’

“Gledam HNL redovito, naravno da pratim Rijeku i Dinamo i ovako ću reći: ne vidim na koji bi to način Rijeci mogao izmaknuti naslov prvaka. Dinamo će sigurno kiksati barem jednu utakmicu, a ne vidim kako bi onda Rijeka mogla kiksati na trima utakmicama. Tim više što su kvalitativne razlike u HNL-u sve izraženije. Evo, imamo Rijeku, Dinamo, Osijek i Hajduk, sve ostale momčadi već jako zaostaju kvalitetom. S druge strane, Rijeka je toliko dobra i moćna da ne vidim kako bi je Dinamo mogao zaustaviti na putu do titule. Realno, Rijeka je to i zaslužila. Vidim da u gradu Rijeci opet vlada prava navijačka atmosfera, kao i onda kad je moja generacija osvojila Kup i igrala Europsku ligu”, istaknuo je Kramarić u razgovoru za Novi list.

Napadač njemačkog Hoffenheima ipak smatra da je Rijeka u njegovo vrijeme bila kvalitetnija od današnje.

“Po tom sam pitanju možda subjektivan i zato neka drugi sude. U tadašnjoj momčadi bilo je puno individualne kvalitete, a s druge strane, sadašnju Rijeku krasi momčadski duh. Samo… Ne smijemo zaboraviti još jednu vrlo bitnu stvar, ondašnja momčad Dinama bila je neusporedivo jača nego ova danas. U Dinamu su tada igrali Rog, Pjaca, Ademi… Danas je stvar obrnuta, Rijeka je danas bolja momčad od Dinama.”

‘Moje su simpatije uz Rijeku’

Iako je karijeru počeo u Dinamu, 25-godišnji hrvatski reprezentativac ne krije da u aktualnoj borbi za naslov navija za Kekovu momčad.

“Moje simpatije? Ja jesam zagrebačko dijete, ali moje su simpatije uz Rijeku. U Rijeci sam proveo najljepše dane svoje karijere, tako da ću, kad je u pitanju borba za naslov prvaka, biti uz Rijeku. Vrijeme je, uostalom, da se nešto promijeni u HNL-u”, zaključio je Kramarić.