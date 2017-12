VATRENI NA RADARU BROJNIH KLUBOVA: Poznati menadžer za Net.hr otkriva tko bi od Hrvata ove zime mogao promijeniti sredinu

S prvim danom nove godine na nogometnom se tržištu otvara zimski prijelazni rok. Ljeti se obično događaju jači i skuplji transferi, ali i tijekom siječnja zna biti itekako zanimljivih događaja. Koji bi klubovi mogli biti aktivni ove zime i kakvu bi ulogu u prijelaznom roku mogli imati hrvatski nogometaši, otkrio nam je poznati hrvatski menadžer Marko Naletilić.

Zimski prijelazni rok je pred vratima, a premda u nogometnom svijetu zasad nema najava bombastičnih transfera, za očekivati je da će dio velikih klubova ponovno krenuti u šoping. Uvjeren je u to i ugledni hrvatski menadžer Marko Naletilić koji je dobro upućen u zbivanja na nogometnom tržištu.

‘Benković će napraviti veliki transfer’

“Rekordnih transfera neće biti jer je zimski rok koncipiran tako da se popunjavaju rupe zbog ozljeda igrača ili eventualno nekakvih pogrešaka napravljenih na ljeto. Ali i u zimi može biti astronomskih transfera. Ima dosta momčadi koje se moraju nadopunjavati za drugi dio sezone, tako da se mogu očekivati transferi. Mislim da će aktivni biti PSG, Manchester United, Inter… To je otprilike to, tu će se nešto događati, a mogla bi se i Barcelona pojačavati ove zine. Bit će živo…”, rekao je Naletilić u razgovoru za Net.hr.





Kad je u pitanju hrvatska liga, u središtu pažnje je jedan igrač.

“Mislim da će kod nas naglasak biti na Dinamu, a ponajprije na Filipu Benkoviću. On je još dosta mlad i neiskusan za lige petice, tako da će u svakoj od tih liga morati proći razdoblje adaptacije i privikavanja na taktiku. Smatramda bi mu za prvi korak najlakša bila Bundesliga. Ne mislim da bi imao problema kasnije u Engleskoj ili Italiji , ali u ovom trenutku bi mu Njemačka mogla biti najbolja za iskorak. Ali, naravno, presudan će biti onaj klub koji najviše ponudi. A s iznosima koji se sada spominju, ne vidim tko bi od bundesligaša to mogao platiti osim Bayerna. Govorim isključivo o financijskim mogućnostima, ne o stvarnom zanimanju Bayerna. Benkovića prate i Talijani, posebno se sviđa Interu, ali i nekim engleskim klubovima. On je igrač budućnosti i mogao bi napraviti veliki transfer, ne znam hoće li biti rekordan jer se ipak radi o stoperu, a i nije lako srušiti transfere Luke Modrića i rekordera Marka Pjace. Ali bit će jedan od najskuplje prodanih stopera. Dinamo nema imperativ, može čekati i ljeto, na kraju, u Maksimiru su pokazali da su majstori u tome. Treba čekati najbolji trenutak, vrijeme radi i za njega i za Dinamo”, ističe Naletilić.

‘Italija je idealna za Vrsaljka’

Od aktualnih hrvatskih reprezentativaca najviše se u ovom trenutku spominje Šime Vrsaljko i njegov mogući odlazak iz Atletico Madrida u kojem nema veliku minutažu. Iz Italije, u kojo je već igrao za Genou i Sassuolo, stižu vijesti o zanimanju više klubova.

“Mislim da bi to bio pun pogodak, i za reprezentaciju i za njega. Što prije, to bolje jer će se bolje pripremiti za Svjetsko prvenstvo. Bit će u boljoj formi, zadovoljniji. U Italiji se etablirao, tamo je postao ozbiljan igrač, u Dinamu je bio samo potencijal. Italija mu odgovara, tamo ga cijene, idealna je to liga za njega. Španjolska liga i Atletico su za njega ispali teška sredina. Italija bi bila odlična, svejedno radi li se o Romi, Napoli, Juventusu. U svakom od tih klubova se može dobro uklopiti i što god da izabere, ne može pogriješiti”, smatra Naletilić.

Milanu Badelju na kraju aktualne sezone istječe ugovor s Fiorentinom. Zima je posljednja prilika da ga klub iz Firence proda i eventualno nešto zaradi.

“To ovisi o njemu, a ne o Fiorentini. Ako odluči otići na zimu, klub će biti primoran prihvatiti ono što može dobiti za njega, a on je u vrlo komotnoj situaciji jer može potpisati ugovor poslije Nove godine i čekati ljeto. Ne očekujem da će ispasti iz momčadi ako odluči potpisati za drugi klub i čekati ljeto. Najbitnija je kvaliteta i koliko može pomoći, a Badelj je realno jako važan za Fiorentinu. Klub nije u toj situaciji da bi ga išao kažnjavati.”

‘Pjaca ne ide na posudbu’

Kao Pjacin agent, Naletilić je dobro upućen u njegovu situaciju. Dio talijanskih medija je spominjao mogućnost da bi Juventus mogao poslati bivšeg dinamovca na posudbu kako bi lakše uhvatio formu nakon oporavka od teške ozljede, ali od toga neće biti ništa.

“Nikakve razgovore na tu temu nisam imao, tako da ne mogu to nikako drugačije komentirati nego da Marko ima budućnost u Juventusu. U klubu su i prošlo ljeto bili strašno protiv da ide negdje jer su htjeli pratiti iz prve ruke njegov oporavak od ozljede. Nisu htjeli da ide u neki klub u kojem bi ga forsirali da igra što se na kraju pokazalo dobrim, to je bio i moj stav. A nakon što se oporavio, tek sad ne vidim smisao da ide na posudbu jer u Juventusu žele sami pratiti njegov povratak u formu. Ne mogu mu jamčiti minutažu, ali klub ga ima manji kontinuitet nego lani i realno mu treba Marko koji može igrati tri pozicije. Trener Allegri ga jako cijeni i mislim da posudba ne dolazi u obzir”, naglašava Naletilić.

‘Kinezi bi opet mogli krenuti po Kalinića’

Od ostalih hrvatskih nogometaša, ugledni menadžer ističe imena Domagoja Vide kojem je istekao ugovor sd kijevskim Dinamom i Nikolu Kalinića koji je ljetos prešao iz Fiorentine u Milan.

“Vida će definitivno napraviti transfer. Ono što znam je da je najbliže Beşiktaşu, ali sve je još moguće. Što se tiče drugih, uvijek postoji neki faktor iznenađenja, ali mislim da neće biti nekih velikih promjena. Mogao bi se eventualno pojaviti novi interes Kineza za Kalinića, ali na njemu je odluka, prošle zime je to odbio. S obzirom na situaciju u Milanu, na financijsku konstrukciju i pitanje hoće li uopće dobiti licencu da se natječ u Europi, trebat će im izlaznih transfera, ali jasno, to ne znači da Kalinić mora ići u Kinu. U Milanu nisu u situaciji da prodaju igrače koje žele, nego koje mogu. Pa će tako biti zanimljivo pratiti situaciji i oko Donnarumme koji ima trzavice s klubom i navijačima, a za njega je još od ljeta zainteresiran PSG. Što se tiče Kineza, oni se i na ljeto i na zimu ponašaju jednako. Čim se ukaže prilika da dođu do nekog velikog imena, odmah reagiraju. Sigurno će opet srušiti neki zimski rekord ako im se ukaže prilika”, zaključio je Naletilić.