VARAŽDINSKI NAVIJAČI OPLELI PO DALIĆU: ‘Gospon Zdravko, pardon Zlatko! Postali ste filijala mafijaša protiv kojeg se borimo’

Navijači starog Varteksa White Stonesi u vrlo su se oštrom tonu u petak otvorenim pismom obratili izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću.

U Varaždinu već dulje vrijeme traju prijepori i netrpeljivost između dva kluba. Današnji drugoligaš NK Varaždin nastao je na temeljima nekadašnjeg Varteksa koji je nakon financijske propasti izbačen iz prve lige. Iako je Međimurje prošle sezone osvojilo prvo mjesto u svojoj skupini treće lige, uskraćena mu je licenca, pa je u drugoligaško društvo otišao NK Varaždin.

Navijači starog Varteksa su, pak, prije nekoliko godina osnovali svoj novi klub istog imena i već su dogurali do treće lige. Izbornik Dalić u posljednje vrijeme figurira kao jedan od savjetnika NK Varaždina, a nakon ovotjedne utakmice Kupa protiv Cibalije pozvao je na zajedništvo oba kluba kako bi grad ponovno dobio prvoligaša. Pozvao je pritom i navijače da daju podršku Varaždinu, ali White Stonesima njegove riječi nisu dobro sjele. Stoga su mu se obratili vrlo oštrim pismom koje donosimo u cijelosti:

“Poštovani ‘gospon’ Zdravko, ups hoćemo reći Zlatko (makar nismo puno fulali),



ovih dana iskačete iz paštete, vidimo pozivate na neko ujedinjenje, pa ajde da vam se obratimo! I sami znate da smo miljama daleko od nekog dogovora (uostalom, mi smo ti koji su prvi pružili ruku ujedinjenja prije dvije godine, no glatko smo odbijeni uz podsmijeh i sprdanje), da to u ovom trenutku nije realno, a sad bumo vam napisali i zakaj:

1. Prije desetak godina bili ste sportski direktor starog kluba i potpisivali ste ugovore s igračima koje ste znali da nećete moći ispoštovati. Upravo radi tih igrača koje ste vi doveli, klub je izbačen (nisu krivi igrači koji su tražili zarađeno, krivi ste vi jer ste im ponudili novac koji ste znali da nemate).

2. Nije vas u gradu bilo cca 10 godina, a vratili ste se ‘spasiti’ varaždinski nogomet? Okupili ste oko sebe ‘legende’, prodajete priču o ‘novim erama’ i spašavanju nogometa, pa nas baš zanima ko bu to od vas spasil varaždinski nogomet? ‘Legende’ koji su svoj obraz i klub prodale za ‘šunke i kulene’?

3. Jednom prilikom gostovali ste u sportskoj emisiji te kao glavni problem propadanja kluba, unatoč svim uhljebima koji su godinama praznili klupsku blagajnu, unatoč igračima koji su unaprijed znali kakav će biti ishod utakmice, stavili naglasak na to da su navijači napustili klub!? ‘Gospon’ Zdravko, hoćemo reći Zlatko, nismo mi napustili klub, nego smo se maknuli od uhljeba, lopova i kriminalaca te uzeli svoj VARTEKS (koji je ta ista banda napustila i ponizila ga promjenom imena) sa sobom koji i dan danas nosimo! To je klub koji je obilježil naše živote, našu mladost. To je klub koji je naša najveća ljubav. To je klub kakav on treba biti, klub navijača koji nošen našom slijepom ljubavlju raste iz dana u dan unatoč vašim podmetanjima nogu na svakom našem koraku!

4. Od prvog dana podcjenjujete ljude koji su i vama nekad skandirali, koji su proputovali cijelu Europu za voljeni klub, potrošili novce, živote za nešto što vi nikad nećete razumijeti, a to je VARTEKS! Podcjenjujete navijače koji su školovaniji i pošteniji od vas i vaših suradnika, smatrate nas zadnjim šljamom i rupom, a ima nas više fakultetski obrazovanih nego u cijelom vašem umjetnom klubu i HNS-u zajedno.

5. O vašim suradnicima iz sadašnje uprave nećemo trošiti niti slova, al’ veli jedna pjesma ‘šutnja je često jača i od riječi’…

6. Postali ste filijala mafijaša protiv kojeg se borimo (i borit ćemo se i dalje), mafijaši vam pune klupsku blagajnu i guraju vas kroz razne prečice u prvu ligu! ‘Gospon’ Zlatko, mi u tome nismo i ne želimo sudjelovati, mi se ne prodajemo za besplatne karte i ne mislimo se držati za ruku sa najvećim grobarima hrvatskog nogometa!

I molimo vas nemojte skupljati jeftine poene o pričama kako ulažete vlastiti novac u klub, jer i mi na jednak način financiramo PRAVI VARTEKS svih ovih godina! Jedina razlika između vas i nas je ta što vama to nije problem jer novaca imate (izvora je puno, samo pitanje je koji interes stoji iza toga), al’ htjeli bismo vas vidjeti da ste u našoj poziciji pa da morate izdvajati zadnju kunu iz džepa kako bi klub išao naprijed. Također, mi nemamo pomoć grada, zajednice koju imate vi, a ni nemamo saveznika u Maksimirskoj 128 koji vam priskoči kad zaškripi.

Mogli bi vam pisati još, al’ imamo svoje živote, posao i obitelj, i nemamo volje trošiti naše vrijeme za opravdavanje ‘izborniku’ i produženoj ruci velikog šefa iz svečane lože.

Uživajte u svom umjetnom klubu, uživajte u svojoj ‘izborničkoj’ funkciji reprezentacije kojoj je nažalost ostalo samo ime. Mi idemo dalje svojim putem, punim srcem i neopisivom ljubavlju, idemo dalje cestom poštenja i vjere u nogomet koji se ipak (htjeli vi to priznati ili ne) igra zbog navijača!

‘Ima jedna duga cesta…’

‘Klošari i ološ’ iz Udruge navijača White Stones.”