VALENCIA I BETIS ODIGRALI ČUDESNU UTAKMICU S DEVET GOLOVA: Šišmiši vodili 4-0 i potom od 80. do 84. minute primili tri gola

Nogometaši Valencije probili su se na drugo mjesto španjolskog prvenstva nakon što su u susretu osmog kola na gostovanju pobijedili Real Betis 6-3.

Bila je to četvrta uzastopna pobjeda ‘šišmiša’, te osma utakmica u nizu bez poraza. Valencija je vodila 4-0 i potom od 80. do 84. minute primila tri gola i gotovo ispustila pobjedu. Ipak, gosti su do kraja dvoboja zabili još dva gola i tako osvojili važna tri boda u borbi za vrh ljestvice.

Pobjedu gostima donijeli su Geoffrey Kondogbia (35, 89), Goncalo Guedes (45), Rodrigo (64), Santi Mina (75) i Andreas Pererira (90+5), dok su strijelci za Betis bili Joel Campbell (80), Arnaldo Sanabria (81), Cristian Tello (84). Betis je mogao zabiti i gol u 55. minuti, no Sergio Leon je promašio kazneni udarac.



Gostujuće pobjede ostvarili su i Leganes, te Villarreal. Leganes je u Malagi slavio 2-0 golovima Gabriela (56) i Alexandera Szymanowskog (78), dok je Villarreal pobijedio Gironu 2-1. Sva tri gola pala su u prvom dijelu. Za goste je dvostruki strijelac bio Cedric Bakambu (9, 20), dok je pogodak za Gironu zabio Cristhian Stuani (40).

U susretu između Eibara i Deportiva nije bilo golova. Na ljestvici vodi Barcelona sa 22 boda, Valencija je druga sa 18 bodova, Real Madrid na trećem mjestu ima 17 bodova, a četvrti je Atletico Madrid sa 16 bodova koliko ima i Sevilla.

REZULTATI:

Real Betis – Valencia 3-6 (Campbell 80, Sanabria 82, Tello 84 / Kondogbia 35, 89, Guedes 45, Rodrigo 64, Mina 75, Pereira 90+5)

Malaga – Leganes 0-2 (Gabriel 56, Szymanowski 78)

Girona – Villarreal 1-2 (Stuani 40 / Bakambu 9, 20)

Eibar – Deportivo Coruna 0-0

U subotu:

Atletico Madrid – Barcelona 1-1 (Niguez 21 / Suarez 81)

Alaves – Real Sociedad 0-2 (Oyarzabal 77, Elustondo 81)

Getafe – Real Madrid 1-2 (Molina 56 / Benzema 39, Ronaldo 85)

Athletic Bilbao – Sevilla 1-0 (Vesga 43)

U petak:

Espanyol – Levante 0-0

U ponedjeljak:

Las Palmas – Celta Vigo