UZRUJANI MAMIĆ: ‘Čovječe, moja nećakinja završi u zatvoru zbog SMS-a, a ovoga su već pustili!? Huligani mogu ovo raditi?’

Dan poslije pretrpljenog napada savjetnik Dinama Zdravko Mamić odmarao se na jahti kojom je doplovio do Brača na proslavu bratova rođendana.

Mamića je u Bolu, dok je stajao na rivi, s leđa napao 22-godišnjak, udarivši ga u potiljak nakon čega je neformalni vladar hrvatskog nogometa završio u moru.

‘Dobro sam i prošao’

“Dobro se osjećam, malo me boli, ali sve je sad u redu. Nisam išao u bolnicu, otišao bih da me više boljelo. Na kraju sam još i dobro prošao, sreća je što sam upao u more, jer sam izgubio svijest u tom trenutku”, ispričao je Mamić za 24 sata.

Napadač je priveden odmah nakon incidenta, a pušten je jutro poslije. Prekršajni sud u Splitu je 22-godišnjem Bračaninu zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja na javnom mjestu izrekao mjeru opreza zabrane približavanja i uspostavljanja kontakta s Mamićem, nakon čega je pušten na slobodu.

“Ma ne, nisam ja ljutit na huligane, ljutit sam zbog politike koja je dovelo do toga da huligani mogu ovo raditi. Zabrinut sam što se ovo događa. Pa, čovječe, moja nećakinja završi u zatvoru zbog SMS-a, a ovoga su već pustili”, dodao je uzrujani Mamić.