‘UZRUJAN SAM, SVI SMO UZRUJANI’: Zidane najavio uzvrat protiv Barce, no najviše se pričalo o Ronaldovoj kazni

Nogometaši madridskog Reala pred svojim će navijačima u srijedu pokušati 3-1 pobjedu s Camp Noua, a ostvarena je ona u prvoj utakmici Španjolskog superkupa, pretvoriti i u naslov u ovom natjecanju. Odigrat će tu utakmicu, kao i četiri ligaške potom, bez svoje prve zvijezde Cristiana Ronalda.

Kažnjen je portugalski napadač zbog isključenja i guranja suca s pet utakmica suspenzije na što se klub ima pravo žaliti, a na što se trener momčadi Zinedine Zidane osvrnuo u najavi nadolazećeg ogleda.

“Morat ćemo odigrat dobru utakmicu, Barcelona je sposobna stvoriti probleme u svakom trenutku. Bili smo dobri u prvom ogledu, no nije još kraj”, kazao je i okrenuo se slučaju Ronaldo:



“Jako sam uzrujan, svi smo. Nemam namjere ulaziti u rasprave sa sucima, no nekako se zapitate je li sve u redu nakon što je kažnjen s pet utakmica. Dogodilo se ono što se dogodilo, no pogledate li samo činjenicu da je Cristiano Ronaldo kažnje s pet utakmica zabrane nastupa morate priznati da je to mnogo. Ne znam što će se dalje događati, govorim vam samo kako se osjećam nakon što sam ponovno pogledao utakmicu. Ne miješam se u rad sudaca, svi griješimo, ali živcira da je kažnjen s pet utakmica.”

“On je ljutit, nesretan je kad ne igra, a mi smo uzrujani što ga na dulje vrijeme nećemo imati. Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon sastanka Disciplinske komisije, naš će potez o tome ovisiti.”