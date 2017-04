ŠOU GOJAKA! Petev poslao Sammira na hlađenje, Ćorića na klupu, a Dinamo je onda ponizio Cibaliju

U 31. kolu HNL-a, Dinamo je u subotu na Maksimiru ostvario svoju najuvjerljiviju pobjedu sezone svladavši nemoćnu Cibaliju sa čak 6-0. Prvo ime susreta bio je čudesni Amer Gojak koji je zabio četiri gola.

DINAMO – CIBALIA 6-0

Dinamo: Livaković – Stojanović, Lešković, Schildenfeld, Šitum – Moro, Gojak – Soudani, Antolić, Olmo – Hodžić. Trener: Ivajlo Petev.

Cibalia: Šubarić – Zgrablić, Tipurić, Markić, Rubić – Mijoković, Filipović – Mlakić, Pervan, Glavica – Brekalo Trener: Mladen Bartolović.

Strijelci: 1-0 Gojak (23.), 2-0 Soudani (27.), 3-0 Gojak (38.), 4-0 Antolić (42.), 5-0 Gojak (78.), 6-0 Gojak (86.)

Na kraju se u Maksimiru slavi uvjerljiva pobjeda. No, počelo je turbulentno. Naime, trener Dinama Ivajlo Petev je uoči utakmice odlučio na hlađenje poslati Sammira, na klupu Antu Ćorića, a u prvu momčad uvrstiti čak trojicu juniora. Upravo takve najave su se mogli čuti kroz proteklih nekoliko sati, a posljedica je to turbulentnog razdoblja modrih.

Priliku u prvih 11 dobio je Španjolac Olmo. Potez Peteva kao da je alarmirao igrače koji su odlučili odigrati jednu iznimno dobru utakmicu. Od prvog sučevog zvižduka, domaći nogometaši su uzeli stvar u svoje ruke.

Golijada počela u 23.

Vinkovačka obrana pokleknula je u 23. minuti. Antolić je bio ubacio iz prekida, a Gojak glavom zabio za vodstvo modrih. U 28. minuti, Soudani je preciznim udarcem s 20-ak metara pogodio “malu mrežicu” za 2-0. Već tad se vidjelo da se slavonskom sastavu ne piše dobro.

Gojak je mogao u 31. minuti zabiti svoj drugi gol. Ipak, snažan volej reprezentativca BiH otišao je preko vrata Šubarića. No, mlada nada Dinama “ispravila” se u 38. minuti. Soudani je sad bio lijepo ubacio s desne strane, a Gojak još jednom glavom sproveo loptu u mrežu.

Zabio i kapetan Antolić

Nije to bilo sve od modrih u prvom dijelu, na 4-0 u 42. minuti pogodio je kapetan Antolić. Olmo je probio lijevu stranu i točno ubacio, Antolić glavom za pljesak publike. Španjolac je bio jako aktivan u utakmici i opravdao je povjerenje Peteva.

Nakon ludog prvog poluvremena, uslijedio je period igre bez golova i s izrazitom dominacijom plavih. Gojak je svoj prvi hat – trick kompletirao u 78. minuti u modrom dresu. Petar Stojanović je odlično probio desnu stranu, povratno odigrao za Gojaka koji preciznim udarcem, ali ovoga puta nogom lagano pogodio za 5-0.

I kad se mislilo da je to gotovo za danas, Gojak je odlučio staviti točku na i. Odlično su kombinirali Šitum i Soudani, a Gojak sam izašao na Šubarića i mirno poentirao u 86. minuti za konačnih 6-0.

Ovom pobjedom, Dinamo je smanjio prednost Rijeke na pet bodova. Ali lider HNL-a večeras od 19. 00 na Rujevici igra protiv Intera.

UŽIVO:

90′ – GOTOVA JE UTAKMICA.

86′ – GOOOL – Čudesna utakmica Gojaka. Bošnjački nogometaš je zabio svoj četvrti gol na susretu.

78′ – GOOOL: Gojak uništava Cibaliju. Primio je loptu na nekih 9 metara u kaznenom prostoru i mirno zabio za 5-0. Ovo je njegov prvi hat-trick za Dinamo.

68′ – Nikola Moro izlazi iz igre. Umjesto njega ulazi Domagoj Pavičić. Moro je dobio pljesak maksimirske publike za sve što je dao za Dinamo protiv Hajduka i Cibalije. Zagrebačka publika apsolutno prihvaća Nikolu kao svoga.

55′ – Žuti karton je dobio Schildenfeld.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME: Ivajlo Petev napravio je promjenu, umjesto Leškovića u igri je još jedan Dinamov klinac, Vinko Soldo, nada maksimirskog kluba.

45′ – Gotova je prvo poluvrijeme

42′ – GOLOVI SAD PADAJU KAO NA POKRETNOJ TRACI! Kapetan Antolić zabio je za 4-0. Kakvo ludi prvo poluvrijeme u Maksimiru! Olmo je probio lijevu stranu i točno ubacio, Antolić glavom povisio vodstvo Dinama.

38 – GOOOL, Gojak ponovno zabija u ovom dvoboju. Kakva utakmica za mladog bosankohercegovačkog igrača, odnedavno i člana reprezentacije BiH. Gojak je ponovno pogodio glavom, kao i kod prvog gola.

27′ – NOVI GOOOL – Hilal Soudani zabio je za 2-0. Čini se kako su modri riješili susret u samo četiri minute! Akcija za gol išla je od Livakovića, koji je ispucao loptu na polovicu Cibalije. Loptu je u noge dobio Soudani na lijevoj strani napada Dinama. Krenuo je prema naprijed, napravio nekiliko koraka i s ruba kaznenog prostora sjajno pucao u desni donji kut za 2-0. Lijep gol drugog strijelca HNL-a.

23′ – GOOOL: Amer Gojak zabio je glavom za 1-0.

9′ – KAKVA PRILIKA ZA DINAMO! Schildenfeld je zatresao gredu nakon kornera, gosti čistili s gol-linije.

6′ – Dinamo u ovih uvodnih 6 minuta ima inicijativu.

1′ – POČELA JE UTAKMICA

Kako Net.hr doznaje, trener Dinama Ivajlo Petev je odlučio ‘ohladiti’ Sammira i bivši hrvatski reprezentativac otpao je iz konkurencije za ovaj dvoboj. Na klupi je, pak, završio Ante Ćorić.

Upravo takve najave su se mogli čuti kroz proteklih nekoliko sati, a posljedica je to turbulentnog razdoblja Modrih. Dinamo je izgubio dominaciju u HNL-u i vjerojatno titulu, Rijeka je na korak do naslova. I to je glavni problem u Dinamu.

Ove dvije momčadi današnji dvoboj dočekuju u bitno drugačijem ozračju, Dinamo u posljednja dva kola nije uhvatio niti jedan, dok su Vinkovčani osvojili čak četiri boda. Ivajlo Petev najavio je velike promjene u svojoj momčadi, bugarski trener poručio javno je poručio kako će danas prigodu dati samo onim igračima koji su spremni “gristi” svih 90 minuta.