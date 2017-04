U tijeku je utakmica 31. kola HNL-a između Dinama i Cibalije na Maksimiru. Prijenos ove utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

DINAMO – CIBALIA 4-0

Dinamo: Livaković – Stojanović, Lešković, Schildenfeld, Šitum – Moro, Gojak – Soudani, Antolić, Olmo – Hodžić. Trener: Ivajlo Petev.

Cibalia: Šubarić – Zgrablić, Tipurić, Markić, Rubić – Mijoković, Filipović – Mlakić, Pervan, Glavica – Brekalo Trener: Mladen Bartolović.

Strijelci: 1-0 Gojak (23.), 2-0 Soudani (27.), 3-0 Gojak (38.), 4-0 Antolić (42.)

45′ – Gotova je prvo poluvrijeme

42′ – GOLOVI SAD PADAJU KAO NA POKRETNOJ TRACI! Kapetan Antolić zabio je za 4-0. Kakvo ludi prvo poluvrijeme u Maksimiru! Olmo je probio lijevu stranu i točno ubacio, Antolić glavom povisio vodstvo Dinama.

38 – GOOOL, Gojak ponovno zabija u ovom dvoboju. Kakva utakmica za mladog bosankohercegovačkog igrača, odnedavno i člana reprezentacije BiH. Gojak je ponovno pogodio glavom, kao i kod prvog gola.

27′ – NOVI GOOOL – Hilal Soudani zabio je za 2-0. Čini se kako su modri riješili susret u samo četiri minute! Akcija za gol išla je od Livakovića, koji je ispucao loptu na polovicu Cibalije. Loptu je u noge dobio Soudani na lijevoj strani napada Dinama. Krenuo je prema naprijed, napravio nekiliko koraka i s ruba kaznenog prostora sjajno pucao u desni donji kut za 2-0. Lijep gol drugog strijelca HNL-a.

23′ – GOOOL: Amer Gojak zabio je glavom za 1-0.

9′ – KAKVA PRILIKA ZA DINAMO! Schildenfeld je zatresao gredu nakon kornera, gosti čistili s gol-linije.

6′ – Dinamo u ovih uvodnih 6 minuta ima inicijativu.

1′ – POČELA JE UTAKMICA

Kako Net.hr doznaje, trener Dinama Ivajlo Petev je odlučio ‘ohladiti’ Sammira i bivši hrvatski reprezentativac otpao je iz konkurencije za ovaj dvoboj. Na klupi je, pak, završio Ante Ćorić.

Upravo takve najave su se mogli čuti kroz proteklih nekoliko sati, a posljedica je to turbulentnog razdoblja Modrih, ističe SN. Dinamo je izgubio dominaciju u HNL-u i vjerojatno titulu, Rijeka je na korak do naslova. I to je glavni problem u Dinamu.

Ove dvije momčadi današnji dvoboj dočekuju u bitno drugačijem ozračju, Dinamo u posljednja dva kola nije uhvatio niti jedan, dok su Vinkovčani osvojili čak četiri boda. Ivajlo Petev najavio je velike promjene u svojoj momčadi, bugarski trener poručio javno je poručio kako će danas prigodu dati samo onim igračima koji su spremni “gristi” svih 90 minuta.