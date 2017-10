NOVI IZBORNIK DALIĆ U PRVOM OBRAĆANJU: ‘Ne bojim se ničega, na sve sam spreman. Nekima treba vratiti naboj, riješit ćemo to’

‘Pokušat ću napraviti sve što je potrebno. Znam da nije lako, ali ne bojim se niti sam opterećen. Došao sam pomoći, a ne znam što će biti nakon ove utakmice’, najavio je novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić iz zagrebačke zračne luke odakle Vatreni putuju u Ukrajinu na ključni ogled kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Pred igračima hrvatske nogometne reprezentacije posljednja je utakmica kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, odigrat će ju Vatreni u ponedjeljak u Kijevu gdje je domaćin Ukrajina i dalje u kombinacijama za odlazak na svjetsku smotru sljedeće godine. Iznimno težak zadatak je pred nogometašima koji predstavljaju Hrvatsku, ali i pred novim izbornikom Zlatkom Dalićem koji je zasjeo na funkciju nakon otkazivanja suradnje Anti Čačiću.

Razumljivo, ne može Dalić u samo nekoliko sati napraviti dovoljno da bi njegov potpis ostavio traga na igru Hrvatske, ali ‘šok-terapija’ bi mogla odraditi posao i natjerati Luku Modrića, Ivana Rakitića i ostale u dresu izabrane vrste da odigraju utakmicu na razini svoje reputacije. Što mnogim među njima već dugo nisu.

‘Vjerujem u ove dečke i da to mogu napraviti’

“Hvala na ukazanom povjerenju. Svjestan sam situacije koja je preda mnom, pred nama. Ne bojim se i spreman sam na sve. Vjerujem u ove dečke, ovu reprezentaciju, vjerujem da to mogu napraviti i bit ću spreman”, kazao je u uvodu Dalić, potom na upit što to točno može napraviti kazao:



“Probat ću napraviti sve. Razgovarat ću s igračima i probati im vratiti povjerenje. To su igrači koji mogu igrati dobar nogomet, koji mogu igraju kvalitetno. Možda nekima nedostaje malo naboja, ali u ova dva dana ćemo to probati riješiti. Znam da nije lako, svjestan sam da je preda mnom težak posao, ali se ne bojim i ničim nisam opterećen. Znam da to mogu i da ću to napraviti.”

“Gledam unaprijed, samo prema Ukrajini, neću govoriti o prošlosti i vraćati se natrag. Razgovarat ćemo s igračima, sa svima njima. Treba vidjeti u kakvom su stanju, tko je spreman, tko nije.”

Potom je Dalić dao uvid u zdravstveni karton:

“Brozović je otpao zbog ozljede, nema smisla voditi igrača koji je ozlijeđen, koji nije 100 posto spreman. Vidjet ćemo i to ću znati malo kasnije kakva je situacija s Mandžukićem, nadam se dobrim vijestima. Lovren? Dajte mi malo vremena da vidim kakva je situacija, sutra ujutro ću sve reći.”

Izazov karijere

Novi izbornik je potvrdio da u stožeru zadržava trenera vratara Marijana Mrmića i dodao da je ovo ‘veliki i najznačajniji izazov’ u njegovom životu i podvukao:

“I prije sam govorio da sam spreman, nisam se nametao, napravio sam svoje zadnjih sedam godina vani. Tu sam, poziv hrvatske reprezentacije se ne odbija.”

Priznao je potom Dalić ‘da je došao odraditi posao i napraviti što je moguće bolje’ i da vjeruje u uspjeh Hrvatske jer u protivnom ne bi niti došao. O Ukrajini zna ‘dovoljno i koliko nam treba’.

“Najvažnija u svemu tome je hrvatska reprezentacija i naši igrači. Kvalitetni su. Stalno govorimo o karakteru, oni moraju pokazati kvalitetu koju imaju”, zaključio je novi izbornik Vatrenih.