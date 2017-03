UTAKMICU U KRANJČEVIĆEVOJ OBILJEŽIO DIVLJAČKI NASRTAJ HAJDUKOVCA! S tribina se orilo protiv HNS-a

U 25. kolu HNL-a Lokomotiva i Hajduk remizirali su 0-0. Susret je obilježio nasrtaj Futachsa nad domaćim nogometašem Rrahmanijem, dobro drugo poluvrijeme u kojem su viđene dvije stative Lokosa i fantastična obrana Stipice, kao i skandiranje Torcide s tribina protiv HNS-a što se moglo čuti za vrijeme čitave utakmice.

LOKOMOTIVA – HAJDUK 0-0

LOKOMOTIVA: Šemper, Majstorović, Kolinger, Rrahmani, Rožman, Ivanušec, Sunjić, Majer, Grezda, Cekici, Doležal.

HAJDUK: Stipica, Tudor, Ćosić, Nižić, Kvesić, Savvas, T. Bašić, Hamza, Vlašić, Erceg, Futacs.

Uoči utakmice više se govorilo o dolasku velikog broja Torcide u Zagreb, rekordnom osiguranju za organizatore iz Lokomotive, strahu od nereda, nego o samoj utakmici u kojoj su obje momčadi htjele osvojiti bodove.

Torcida dobro ispunila gostujući sektor

Pripadnici Torcide dobro su ispunili gostujući sektor, bilo ih je oko 1000, a to je posljedica njihove mobilizacije nakon incidenata na Poljudu proteklog vikenda, na kojem su vrući Jadranski derbi odigrali Hajduk i Rijeka (1-1).

U Kranjčevićevoj ulici u petak navečer svjedočili smo skromnoj partiji u kojem u prvih 45 minuta nismo vidjeli niti jedan udarac u okvir vrata. Bilo je to možda i najlošije prvo poluvrijeme ove sezone u HNL-u.

No, drugo poluvrijeme bilo je bolje, publika je vidjela dvije stative Lokomotive (Ivanušec i Grezda) i čudesnu obranu Stipice koji je bio najbolji igrač Hajduka u ovom dvoboju.

Lokosi imaju problema s realizacijom

Lokomotiva već drugu utakmicu u nizu gotovo cijelo poluvrijeme ima igrača više, no igrači Marija Tokića niti tako ne uspjevaju zatresti suparničku mrežu. Morat će Tokić ozbiljno na tome poraditi sa svojim nogometašima.

Hajduk je čitavo drugo poluvrijeme igrao sa 10-oricom jer je u prvoj minuti nastavka zbog dva žuta kartona isključen Futacs zbog divljačkog nasrtaja na Rrahmanija na kojeg je startao džonom, a sudac Vučemilović-Šimunović “počastio” ga je – isključenjem!

Futacs propušta Inter

Tako najbolji strijelac Hajduka (u 19 utakmica ove sezone zabio 12 golova) neće moći nastupiti protiv Intera u Zaprešiću sljedećeg vikenda. Veliki je to udarac ambicijama Splićana protiv zaprešičkog sastava.

Sjajni Stipica

Lokosi su u 81. minuti imali dobru priliku koju su svi vidjeli kao zgoditak u mreži Stipice. Grezda je tukao iz daljine, Ćosić blokirao loptu, a ona je u velikom luku zamalo završila iza leđa Stipice koji sjajnom paradom izbija loptu ispod prečke.

U posljednjim minutama iz daljine je zaprijetio i Savvas, lopta je zamalo otišla iznad gola. Hajduk je ostao četvrti sa 43 boda, jednim manje uz utakmicu više od trećeg Osijeka, dok je Lokomotiva sedma sa 25 bodova, jednim manje uz utakmicu više od šeste Istre 1961.

Na vrhu je Rijeka sa 62 boda, četiri više od drugog Dinama, dok je Cibalia posljednja s devet bodova, šest manje od pretposljednjeg Splita.

REZULTATI 25. KOLA,

Petak:

Lokomotiva – Hajduk 0-0

Subota:

Split – Inter (15 sati)

Osijek – Cibalia (17 sati)

Nedjelja:

Istra 1961 – Dinamo (15 sati)

Rijeka – Slaven Belupo (17 sati)

UŽIVO

90’+3: GOTOVA JE UTAKMICA.

90′ – Sudačka nadoknada je tri minute.

83 – SJAJNA OBRANA STIPICE! Lokosi su poput parne lokomotive povukli brzu akciju. Lopta je bila došla do Grezde na desnoj strani koji je pucao od bloka, ali Stipica je to čudesno izvukao ispod prečke!

72′ – NOVA STATIVA! Grezda je kombinirao s Majerom, s lakoćom su izbacili Hajdukovu obranu na desnoj strani terena. Već drugi put da su ‘lokosi’ pogodili okvir gola. Lokomotiva je bolja momčad.

59′ – Carrillo uvodi jokera s klupe Ohandzu umjesto Bašića.

55′ – S tribina se ori “HNS pe*eri, nogomet ste s*ebali”, čuje se i pjesma sljedećih riječi:

“Oni bi tili da se ne čuje naš glas i novim zakonima udaraju nas, al svaki udarac nas jača to poručujemo mi sve do kraja mi ćemo se boriti… Kontra zakona, kontra zabrana, njima u dišpet neka gori bengalka jer u njoj gori naša želja to poručujemo mi, sve do kraja mi ćemo se boriti!” Policija sve nadgleda, interventni službenici MUP-a spremni su za intervenciju.

53′ – STATIVA LOKOSA! Ivanušec je dobio povratnu loptu koja je došla s desne strane, pucao i pogodio prečku.

46′ – KAKVA NEOPREZNOST IGRAČA HAJDUKA! Imao je Futacs žuti iz prvog dijela i džonom je išao na igrača Lokomotive. Vučemilović ga je poslao u svlačionicu. Crveni karton za Futacsa! Ovo je bio glup potez. Inače, Futacs je u 19 utakmica ove sezone zabio 12 golova i sigurno će propustiti utakmicu protiv Intera u Zaprešiću sljedećeg vikenda.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME

45′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME: Gledali na stadionu u Kranjčevićevoj vidjeli su dosta nesadržajno prvo poluvrijeme. Tek pokoja šansa sa svake strane. Točnije, Hajdukova jedna i dvije Lokosa koje su nastale nakon dvije pogreške gostiju. Splićanima se ozljedio Nižić i to je udarac njihovim ambicijama.

34′ – Nova greška Hajduka, Lokomotiva kreće po desnoj strani terena, Ivanušec je pucao, ali lopta se odbila od igrača gostiju. ‘Lokosi’ su imali dvije šanse nakon dvije pogreške Hajduka. Gosti su zasad na onom udarcu Ercega. Sve u svemu, na travnjaku i nema nekih pretjeranih zbivanja.

21′ – Nižić ipak neće moći nastaviti utakmicu. Umjesto njega u igru je ušao Ismajli.

20′ – Čini se da Nižić neće moći nastaviti nakon duela s igračem Lokomotive. Hajdukov kapetan sjeo je na travu, dobio je loptu u lice i još se na njemu vide poslijedice toga.

19′ – NAJBOLJA ŠANSA U DOSADAŠNJEM DIJELU SUSRETA: Tudor je izgubio loptu, Cekici je ostavio za Ivanušeca, ali blokirao je to netko iz obrane Hajduka.

10′ – Dosadnih deset minuta je iza nas. Na terenu se ne događa ništa, zanimljivije je na tribinama s koje se ori pjesma Torcide.

9′ – Svečana loža u Kranjčevićevoj je puna. U njoj je i Dinamov trener Ivajlo Petev koji prati ovaj susret.

4′ – Torcida je na ogradu gostujuće tribine izvjesila poruku posvećenu privedenim svojim članovima, koji su napali navijače Rijeke nakon Jadranskog derbija. Policija je na stadionu koncetrirana na splitske ultrase i čekaju bilo kakav oblik narušavanja reda i mira da interveniraju.

3′ – Lokomotiva je agresivno počela pritiskati obrambenu liniju Hajduka.

2′ – Ante Vučemilović Šimunović sudi današnju utakmicu.

1′ – POČELA JE UTAKMICA U KRANJČEVIĆEVOJ ULICI. Lokomotiva protiv Hajduka

Hajduk lovi bodove s kojima će ostati u utrci s Osijekom za treće mjesto poretka. Nakon remija na Poljudu protiv Rijeke (1-1), Splićani žele protiv Dinamove filijale uzeti bodove i tako se vratiti na pobjedničke staze. No, Lokosi se neće predavati. Igraju na svom terenu i htjet će ga obraniti.

No, ovaj susret je zanimljiv i zbog navijča. Naime, oko tisuću navijača Hajduka najavilo je svoj dolazak u Zagreb i zato je osiguranje podignuto na najvišu razinu, pogotovo nakon onog sramotnog ispada na Poljudu kad je zamaskirani navijač sa metalnom šipkom za hvatanje baklji naganjao glavnog suca Marija Zebeca.

Obično je na utakmicama Lokomotive 20 do 25 zaštitara, gotovo po jedan na svakog navijača, ali kad dolazi Hajduk povećava se i broj zaštitara. Obično je to bilo oko 70, ali za današnju utakmicu ta će brojka biti i do 100.