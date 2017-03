UŽIVO: DIVLJAČKI START ZA ZATVOR HAJDUKOVCA! S tribina se ori protiv HNS-a, policija spremna za intervenciju

Lokomotiva i Hajduk od 18 sati igraju utakmicu 25. kola HNL-a u Kranjčevićevoj koju osigurava veliki broj policije i zaštitara zbog opasnoti od nereda pripadnika Torcide, kojih je u Zagreb doputovalo oko 1000. Tekstualni prijenos ovog dvoboja UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

UŽIVO:

LOKOMOTIVA – HAJDUK 0-0

LOKOMOTIVA: Šemper, Majstorović, Kolinger, Rrahmani, Rožman, Ivanušec, Sunjić, Majer, Grezda, Cekici, Doležal.

HAJDUK: Stipica, Tudor, Ćosić, Nižić, Kvesić, Savvas, T. Bašić, Hamza, Vlašić, Erceg, Futacs.

55′ – S tribina se ori “HNS pe*eri, nogomet ste s*ebali”, čuje se i pjesma sljedećih riječi:

“Oni bi tili da se ne čuje naš glas i novim zakonima udaraju nas, al svaki udarac nas jača to poručujemo mi sve do kraja mi ćemo se boriti… Kontra zakona, kontra zabrana, njima u dišpet neka gori bengalka jer u njoj gori naša želja to poručujemo mi, sve do kraja mi ćemo se boriti! Policija sve nadgleda, interventni službenici MUP-a spremni su za intervenciju.

46′ – KAKVA NEOPREZNOST IGRAČA HAJDUKA! Imao je Futacs žuti iz prvog dijela i džonom je išao na igrača Lokomotive. Vučemilović ga je poslao u svlačionicu. Crveni karton za Futacsa! Ovo je bio glup potez Futacsa.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME

45′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME: Gledali na stadionu u Kranjčevićevoj vidjeli su dosta nesadržajno prvo poluvrijeme. Tek pokoja šansa sa svake strane. Točnije, Hajdukova jedna i dvije Lokosa koje su nastale nakon dvije pogreške gostiju. Splićanima se ozljedio Nižić i to je udarac njihovim ambicijama.

34′ – Nova greška Hajduka, Lokomotiva kreće po desnoj strani terena, Ivanušec je pucao, ali lopta se odbila od igrača gostiju. ‘Lokosi’ su imali dvije šanse nakon dvije pogreške Hajduka. Gosti su zasad na onom udarcu Ercega. Sve u svemu, na travnjaku i nema nekih pretjeranih zbivanja.

21′ – Nižić ipak neće moći nastaviti utakmicu. Umjesto njega u igru je ušao Ismajli.

20′ – Čini se da Nižić neće moći nastaviti nakon duela s igračem Lokomotive. Hajdukov kapetan sjeo je na travu, dobio je loptu u lice i još se na njemu vide poslijedice toga.

19′ – NAJBOLJA ŠANSA U DOSADAŠNJEM DIJELU SUSRETA: Tudor je izgubio loptu, Cekici je ostavio za Ivanušeca, ali blokirao je to netko iz obrane Hajduka.

10′ – Dosadnih deset minuta je iza nas. Na terenu se ne događa ništa, zanimljivije je na tribinama s koje se ori pjesma Torcide.

9′ – Svečana loža u Kranjčevićevoj je puna. U njoj je i Dinamov trener Ivajlo Petev koji prati ovaj susret.

4′ – Torcida je na ogradu gostujuće tribine izvjesila poruku posvećenu privedenim svojim članovima, koji su napali navijače Rijeke nakon Jadranskog derbija. Policija je na stadionu koncetrirana na splitske ultrase i čekaju bilo kakav oblik narušavanja reda i mira da interveniraju.

3′ – Lokomotiva je agresivno počela pritiskati obrambenu liniju Hajduka.

2′ – Ante Vučemilović Šimunović sudi današnju utakmicu.

1′ – POČELA JE UTAKMICA U KRANJČEVIĆEVOJ ULICI. Lokomotiva protiv Hajduka

Hajduk lovi bodove s kojima će ostati u utrci s Osijekom za treće mjesto poretka. Nakon remija na Poljudu protiv Rijeke (1-1), Splićani žele protiv Dinamove filijale uzeti bodove i tako se vratiti na pobjedničke staze. No, Lokosi se neće predavati. Igraju na svom terenu i htjet će ga obraniti.

No, ovaj susret je zanimljiv i zbog navijča. Naime, oko tisuću navijača Hajduka najavilo je svoj dolazak u Zagreb i zato je osiguranje podignuto na najvišu razinu, pogotovo nakon onog sramotnog ispada na Poljudu kad je zamaskirani navijač sa metalnom šipkom za hvatanje baklji naganjao glavnog suca Marija Zebeca.

Obično je na utakmicama Lokomotive 20 do 25 zaštitara, gotovo po jedan na svakog navijača, ali kad dolazi Hajduk povećava se i broj zaštitara. Obično je to bilo oko 70, ali za današnju utakmicu ta će brojka biti i do 100.