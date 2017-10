ŽUTO-ZELENI PRIREDILI SENZACIJU: Istra 1961. srušila prvaka Hrvatske Rijeku

Posljednjeplasirana momčad HNL-a Istra 1961. je u sklopu 12. kola HNL-a pobijedila aktualnog prvaka Hrvatske 1-0. Jedini strijelac na utakmici bio je Puclin u 17. minuti.

ISTRA 1961. – RIJEKA 1-0

ISTRA: Ivušić – Čuljak, Bertoša, Mitrevski, Kitanovski, Escoval, Grujević, Puclin, Ofosu, Vojnović, Matjaž

RIJEKA: Sluga – Vešović, Župarić, Elez, Zuta – Mišić, Bradarić – Acosty, Črnic, Gavranović – Puljić

Strijelci: 1-0 Puclin (17.)

Momčad Matjaža Keka 17 utakmica nije znala za poraz od svojih velikih rivala Puljana, a u tom periodu bijeli s Rujevice upisali su četrnaest pobjeda i samo tri remija. Gol razlika u tih 17 utakmica je 32-8. Sve do 12. kola HNL-a. Jer, najslabija momčad lige imala je neke druge planove.

Rijeka nije dobro započela susret protiv Istre 1961. Istra je povela golom Davida Puclina nakon što je Ofosu probio Vešovića i servirao mu loptu na desetak metara. Veznjak domaćih nije imao problema pri realizaciji. Vratar Sluga je ostao nemoćan. Već tad se vidjelo kako “riječka kola” kreću u nekom drugom smjeru…

Istra mogla povesti 2-0

Inače, Istra 1961. nalazi se u velikim problemima i mnogi se boje gašenja kluba. Igračima već mjesecima nisu isplaćene plaće. Na tu je činjenicu nedavno upozorio i Nogometni sindikat, koji je izvijestio da neki igrači nisu plaćeni i po šest mjeseci. Više o tome možete pročitati – OVDJE. Time je ova pobjeda Istre i veća.

Rijeka je krajem prvog poluvremena imala dvije velike prilike. Prvo je Črnic s osam metara pucao i pogodio braniča Istre, zatim je Vešović s desne strane s 12 -tak metara pored gola. Vešović se mogao iskupiti za pogrešku kod gola Istre, ali nije uspio.

Kekove upute urodile plodom, ali…

Matjaž Kek svašta je imao za reći svojim nogometašima u svlačionici. Ne znamo što im je kazao, ali jasno da su upute slovenskog stručnjaka, kojeg se u posljednje vrijeme povezuje s reprezentativnim klupama Slovenije i Hrvatske, što je njemu zasmetalo, doprijele do glava igrača.

Rijeka je odlučno otvorila drugo poluvrijeme. Josip Mišić je u 47. minuti pogodio prečku iz slobodnog udarca, a u 56. minuti pravo je čudo kako prvak Hrvatske nije iskoristio dvije čiste prilike. Črnic je pucao, Ivušić obranio.

No, lopta se odbila ponovno do Črnica koji je iz prve poslao loptu na pet metara prema Mariju Gavranoviću. Gavranović je pucao glavom, ali skida to branič Istre. Točnije, lopta je skinuta sa crte.

Nogometaši iz Pule skočili na osmu poziciju

Nakon toga, Gavranović je pucao u jednoj prilici i pogodio braniča Istre u ruku, na što su svi igrači skočili tražeći najstrožu kaznu ali sudac Batinić se nije oglasio. Gavranović je u 70. minuti nastavio s promašajima. U jednom je trenutku izašao sam pred domaćeg vratara Ivušića, prešao Mitrevskog i tukao po golu, ali Ivušić je ostao na nogama i spasio Istru poraza.

Rijeka je nastavila s pritiskom. Imala nekoliko sjajnih šansi pred kraj dovoboja. A u 90. minuti sreća im se nije osmjehnula. Ivušić je u sudaru izgubio loptu iz ruku, u napadu je tukao Gavranović, ali Čuljak je i to bio spasio s gol-crte. U 94. minuti, Ivušić je dobio drugi žuti zbog prigovora sucu. Istra 1961 je sada osma s 9 bodova, a prepustili su začelje Rudešu (7), dok je Rijeka druga s 25 bodova, četiri manje od vodećeg Dinama koji večeras od 19. 00 igra na Maksimiru protiv Dinama.