KVARNER JE U DELIRIJU: Rijeka u velikom stilu projurila Koprivnicom i stigla korak do povijesnog naslova

Nogometaši Rijeke u 34. su kolu hrvatskog prvenstva slavili na gostovanju kod Slaven Belupa s 2-0 i stigli korak do povijesnog naslova. Mogu ga potvrditi već u nedjelju kada na Rujevicu dolazi Cibalia.

SLAVEN BELUPO – RIJEKA 0-2

SLAVEN BELUPO: Marković – Purić, Musa, Jovičić, Melnjak – Christensen, Burić, Katić, Bouadla – Ivanovski, Heber

RIJEKA: Prskalo – Ristovski, Župarić, Elez, Zuta – Bradarić, Mišić – Vešović, Andrijašević, Bezjak – Gavranović

STRIJELCI: 0-1 Andrijašević (14), 0-2 Vešović (42)

Rijeka je uspjela doći do pobjede za nju u tradicionalno neugodnoj Koprivnici u kojoj je prije ove utakmice posljednji put slavila u ožujku 2014. godine. Kekovi nogometaši su se na taj način vratili na pet bodova prednosti u odnosu na Dinamo i su sada u prilici da pobjedom nad Cibalijom u pretposljednjem kolu na svojoj Rujevici osiguraju prvi naslov u povijesti.

U 14. minuti Zuta je nabacio s lijeve strane, a lopta se od Vešovića odbila točno na nogu Andrijaševiću koji s pet metara nije mogao promašiti. Prednost su Riječani povećali u 42. minuti nakon velike pogreške Melnjaka. On je glavom pokušao vratiti loptu vrataru, ali loše je to napravio i gurnuo ju je samo do Vešovića koji je spretno matirao Markovića. Gavranović je ugurao loptu u mrežu i pritom je možda bio u zaleđu, ali suci su procijenili da je lopta prešla crtu već nakon Vešovićeva udarca.

Rijeka uoči posljednja dva kola ima 85 bodova, dok je Dinamo nakon pobjede protiv Istre (2-1) na 80. U nedjelju od 17 sati Dinamo gostuje u Gradskom vrtu kod Osijeka, dok dva sata kasnije Riječani na Rujevici dočekuju pretposljednju Cibaliju.

UŽIVO:

90+3′ – KRAJ UTAKMICE, RIJEKA JE POBIJEDILA S 2-0.

87′ – Još jednom je Heber opalio iz daljine, još jednom je lopta završila daleko od cilja.

85′ – Još pet minuta dijeli Riječane od trijumfa na stadionu na kojem nisu slavili više od tri godine.

80′ – Riječani mirno čuvaju rezultat, Slavenpokušava smanjiti zaostatak, ali nema neke velike opasnosti po gol Prskala.

76 – Kek radi još jednu zamjenu: Čanađija je na terenu umjesto Vešovića.

75′ – Posljednja izmjena kod Slavena: Bogojević umjesto Christensena.

71′ – Uspio je sada pucati Ivanovski iskosa s desne strane, ali poslao je loptu pored vratnice.

69′ – Nova zamjena kod domaćih: Aliti je u igri umjesto Jovičića.

68′ – Upropastio je sada Bezjak veliku priliku za Rijeku. Vešović je nabacio s desnog boka, a usamljeni Bezjak je s desetak metara traljavo pucao i poslao loptu pored gola.

66′ – Vešović je dobio žuti karton nakon neopreznog starta.

64′ – Izmjena i kod Slaven Belupa: Barić je u igri, a Melnjak je izvan travnjaka.

62‘ – Heber je opalio iz daljine, ali otišla je lopta daleko od gola.

59′ – Kek je očito krenuo polako zatvarati utakmicu, izvadio je napadača, a uveo defenzivnog veznjaka.

58′ – Prva izmjena kod Rijeke: ušao je Maleš, a izašao Gavranović.

50′ – Krenuo je Slaven malo odlučnije u nastavak, vidjet ćemo hoće li mu to donijeti nešto.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME.

45′ – KRAJ PRVOG POLUVREMENA, RIJEKA VODI S 2-0.

42′ – Melnjak je napravio veliku pogrešku. Glavom je pokušao vratiti loptu vrataru, ali loše je to napravio i gurnuo ju je samo do Vešovića koji je spretno matirao Markovića. Gavranović je ugurao loptu u mrežu, ali čini se da je ona već nakon Vešovićeva udarca prešla crtu.

42′ – GOOOOOOOOL! RIJEKA VODI S 2-0.

40′ – Ristovski je još jednom projurio po desnom boku i ubacio u sredinu, ali nikoga od riječkih nogometaša tamo nije bilo.

33′ – Izravno je iz slobodnog udarca s desne strane pucao Bouadla, ali zaustavio je to Prsaklo.

28′ – Pao je malo ritam utakmice, Rijeka mirno čuva rezultat, a Salven zasad ne pokazuje previše želje za napadom.

23′ – Rijeka i dalje kontrolira utakmicu, kod Slavena nema puno agresivnosti.

18′ – Heber je pucao s 20 metara, a Prskalo vršcima prstiju izbacio loptu u korner.

16′ – Ristovski se s desne strane probio u kazneni prostor, ali njegovo dodavanje prema Gavranoviću nije bilo točno.

14′ – Zuta je nabacio s lijeve strane, a lopta se od Vešovića odbila točno na nogu Andrijaševiću koji s pet metara nije mogao promašiti.

14′ – GOOOOOOOOOL! RIJEKA VODI S 1-0.

9′ – Bradarić je ubacio, ali Musa je uspio izbiti loptu.

5′ – Elez je dugom loptom pronašao Andrijaševića, ali ovaj nije dobro zahvatio loptu glavom.

2′ – Imala je Rijeku slobodan udarac s desne strane. Mišić je ubacio, Slavenovi braniči očistili su opasnost

1′ – POČELA JE UTAKMICA.

0′ – Rijeka ima velikih problema sa Slaven Belupom, u Koprivnici nije slavila još od ožujka 2014. godine.