HAJDUK DOMINANTNO DO POBJEDE PROTIV FENJERAŠA: Erceg i Vlašić slomili Istru 1961

Bez većih problema, a zahvaljujući sjajnom startu u utakmicu, nogometaši Hajduka stigli su do tri boda nakon 2-0 pobjede protiv Istre 1961. u utakmici 7. kola kojoj su na Poljudu bili i domaćini. Zabili su Erceg i Vlašić.

Odličan je bio start Hajdukovih nogometaša u utakmicu. Pritisak od prve minute na zadnji red gostujuće momčadi vrlo brzo donio je i ploda pa je do prve promjene na semaforu došlo u petoj minuti utakmice. Erceg, koji će biti konstantna prijetnja Istrinom golu u nedjelju, vrlo je dobro reagirao na Saidov ubačaj s desne strane pa je već na samom startu ogleda oko 9000 prisutnih na Poljudu imalo razloga za sreću.

Dodatno je ona uvećana nakon što je Erceg povučen u kaznenom prostoru Istre, a precizan s bijele točke u 31. minuti bio današnji kapetan Nikola Vlašić.



S nova tri boda Hajduk se vratio na drugo mjesto ljestvice sa 16 bodova, tri manje od vodećeg Dinama, a jednim više od treće Rijeke, dok je Istra 1961 ostala posljednja s dva boda, jednim manje od devetog Rudeša, a dva manje od osme Lokomotive.

HAJDUK – ISTRA 1961 2-0

Hajduk: Stipica – Tudor, Carbonieri, Borja Lopez, Fomitschow – Savvas, Radošević, Kožulj – Vlašić, Said, Erceg

Istra 1961: Ivušić, Grujević, Hadžić, Bertoša, Čuljak, Kokorović, Puclin, Kitanovski, Gotal, Ofusu, Matjaž

90. minuta: Kraj utakmice. Hajduk je svladao Istru 1961 rezultatom 2-0.

85. minuta: Utakmica se polako privodi kraju, Poljud slavi tri boda.

75. minuta: Prva prava prilika Istrinih nogometaša. Stipica siguran na pokušaj Jelavića koji je tek ušao u igru.

72. minuta: Nova prilika za Hajduk, ovaj put pucao je Pešić a ispriječila se – vratnica. Ostaje 2-0.

69. minuta: Posljednjih 20-ak minuta za Hajduk će odigrati Pešić. Izašao je Vlašić. Pitanje njegova odlaska iz kluba i dalje je otvoreno…

62. minuta: Koliko je ljudi došlo pogledat utakmicu na Poljud? Tu je odgovor:

Usput, u lijepoj je šansi bio Said. Ne baš dobar udarac glavom.

56. minuta: Jedna izgubljena lopta Istrinih nogometaša rezultirala je brzom kontrom domaćina koja je u priliku gurnula Saida. Obrana gostujućeg golmana.

52. minuta: Bez većih uzbuđenja na Poljudu.

46. minuta: Započelo je drugo poluvrijeme.

45. minuta: Kraj prvog poluvremena i apsolutno zaslužena prednost od 2-0 Hajduka nakon njega.

40. minuta: Postoje sad neki trzajevi Istre, kao da su se igrači gostujuće momčadi probudili. Premalo je to ipak za promjenu rezultata.

31. minuta: GOOOOOL! Vlašić je bio precizan, rezultat je 2-0.

30. minuta: JEDANAESTERAC ZA HAJDUK! Erceg je srušen u kaznenom prostoru!

25. minuta: Malo se sad smirio tempo utakmice, no jednako malo to znači i igračima gostujuće momčadi koji ne mogu doći do prilike.

16. minuta: Opet je pokušao Erceg, sada s vrha šesnaesterca. Pratila su ga trojica igrača Istre, no uspio je uputiti udarac. Ipak neprecizno.

Vrijedi spomenuti da se utakmica odvija na način kao da Istre nema na travnjaku. Strašan je pritisak Carrillove momčadi.

7. minuta: Novi pokušaj Ercega. Preko grede.

5. minuta: GOOOOOOL! Nije trebalo dugo da Poljud proključa. S desne je strane ubacio Said na drugu vratnicu, a ondje Erceg postavlja nogu za uvodnih 1-0.

2. minuta: Hajduk je krenuo žustro od samog starta. Vlašić je bio taj koji se sjurio u kazneni prostor gostiju, Erceg pokušao iz daljine.

1. minuta: Utakmica je započela!

Utakmica počinje za pet minuta. Prethodio joj je emotivan trenutak kojeg je potvrdio splitski klub.