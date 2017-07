DINAMO PREGAZIO CIBALIJU I POSLAO PORUKU ODDU: Hodžić prljavim potezom ozlijedio gostujućeg vratara, ali i zabio dva gola

U 2. kolu HNL-a Dinamo je u Maksimiru s 4-0 pregazio Cibaliju i tako uspješno odradio generalku za svoj prvi ovosezonski nastup u Europi protiv norveškog Odda.

DINAMO – CIBALIA 4-0

DINAMO: Livaković – Stojanović, Sigali, Benković, Sosa – Antolić, Moro – Soudani, Gojak, Fernandes – Hodžić

CIBALIA: Šubarić – Karamarko, Zgrablić, Tomašević, Čuljak – Muženjak – P. Mišić, Plum, Pervan, Galić – Štrkalj

Strijelci: 1-0 Hodžić (11. penal), 2-0 Fernandes (23.), 3-0 Hodžić (42.), 4-0 Ćorić (71.)

Mario Cvitanović stigao je do druge prvenstvene pobjede otkako je preuzeo vođenje prve momčadi Dinama, a hrvatski doprvak je nova tri boda zacementirao već u prvom poluvremenu, nakon kojeg su domaći imali tri pogotka prednosti.

Do prvog gola Dinamo je došao iz kaznenog udarca. Osječki sudac Dario Bel dosudio ga je nakon što je Soudani pao u kaznenom prostoru. Prema ocjeni suca alžirskog reprezentativca srušio je vratar gostiju Zvonimir Šubarić, no dojam je da se Soudani sam sapleo, postoji sumnja možda i da je simulirao i počeo padati prije kontakta s vratarom Vinkovčana.

Siguran realizator bio je Armin Hodžić.

Fernandes zabio za 2-0

U 23. minuti Dinamo je udvostručio prednost. Soudani je dubinskom loptom izbacio Juniora Fernandesa, koji je iskoristio visoko postavljenu obranu Cibalije i sjurio se sam prema vrataru Šubariću. Udarac Fernandesa u suprotan kut bio je precizan i neuhvatljiv za vinkovačkog čuvara mreže.

Do kraja poluvremena, u 43. minuti, Hodžić se po drugi put upisao među strijelce. Amer Gojak je prošao po lijevoj strani, a njegov prvi pokušaj asistencije prema Hodžiću zaustavio je gostujući stoper Tomašević. No, lopta se opet odbila do Gojaka koji je ubacio na drugu vratnicu, gdje je precizan glavom bio Hodžić, svladavši pričuvnog vratara Cibalije Ivana Brkića koji je zamijenio ozlijeđenog Šubarića.

Livaković uglavnom bio bez posla

Cibalia je u nekoliko navrata zaprijetila Dinamovim vratima, ali je Dominik Livaković uglavnom bio bez posla. I Brkić je u drugom poluvremenu bio pod manjim presingom. Ipak, nije uspio sačuvati mrežu. U 71. minuti ponovno je Gojak bio u ulozi asistenta, napravivši veći dio posla. Odlično je primio loptu na lijevoj strani, sjurio se u kazneni prostor, nesebično gurnuo loptu prema Anti Ćoriću kojemu nije bilo teško svladati nemoćnog Brkića za konačnih 4-0.

Utakmicu na stadionu Maksimir pratilo je oko 2.000 gledatelja, a sudio je Dario Bel iz Osijeka.

UŽIVO

90’+2 – Završila je utakmica. Dinamo je uz dobru igru svladao Cibaliju s visokih 4-0 i tako došao do druge pobjede u nizu.

90′ – Dvije minute sudačke nadoknade.

80′ – Dinamo rutinski odrađuje posao protiv Cibalije. Ovo je dobra najava za četvrtak i otvaranje europske sezone protiv norveškog Odda u trećem pretkolu Europske lige.

71′ – GOOOL – Ante Ćorić zabija gol. Amer Gojak je, doduše, sve napravio. Zapravo, sve osim pogotka koji je u vlasništvu modre desetke. Gojak je sjajno prošao kroz obranu Cibalije idealno posluživši Ćorića na drugoj stativi. Mladom Dinamovom asu nije bilo teško zabiti za 4-0.

59‘ – Ante Ćorić ušao je u igru umjesto Soudanija. Cvitanović je za Antu rekao kako očekuje da bude prava Dinamova ‘desetka’, playmaker koji će razigravati i nositi Dinamo. Upravo će i tu ulogu imati sad po svom ulasku. Od Ćorića se očekuje da gradi Dinamovu igru. Na pripremama u Sloveniji pokazao je klasu, iz momčadi istisnuo Sammira koji je prošlog tjedna napustio klub i zaputio se prema drugoj ligi Kine.

53‘ – Cibalia se ne predaje. Sad su gosti pokušali preko Mišića, nije to išlo u okvir vrata Livakovića. Gosti još nemaju udarac u okvir gola.

46′ – Novi udarac za goste iz Vinkovaca. U svlačionici je zbog ozljede ostao Tomašević, u igru je ušao Peričić.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME

45′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME: Dinamo je dominirao u prvih 45. minuta. Hodžić je pogodio nakon sumnjivog penala koji je iznudio i večeras sjajni Alžirac Soudani. Fernandes je zabio za 2-0, a Hodžić drugim golom na utakmici povisio na 3-0.

42′ – GOOOL – Dinamo vodi protiv Cibalije 3-0: Hodžić je strijelac. Dva bosanskohercegovačka nogometaša Hodžić i Gojak sjajno su izbjegli zaleđe, činilo se da neće biti ništa od svega, ali Gojak je sjajno stigao loptu i ubacio za Hodžića koji glavom pogađa za sigurnih 3 gola prednosti.

28′ – Zbog ozlijede vratara Šubarića, u igru je ušao Ivan Brkić u redovima Cibalije.

27′ – Težak udarac za Cibaliju. Armin Hodžić bio je jako neoprezan, ali sreća ga je pomazila i nije dobio žuti karton. Nagazio je Hodžić golmana Cibalije koji je prije došao do lopte. Čini se da Šubarić neće moći nastaviti. Nevjerojatna reakcija Hodžića, koji je morao preskočiti golmana, ali je ostavio nogu i dobro ga udario tako da ovaj mora ranije van. Strašno…

23′ – GOOOL – Junior Fernandes postigao je svoj prvijenac za Dinamo u ovoj sezoni. No, opet je Soudani bio u akciji. Kako igra Alžirac u ovoj utakmici! Soudani je uzeo loptu, Cibalijina obrana bila je negdje postavljena oko centra, sjajna lopta za Fernandesa koji ulazi s lijeve strane, namješta se sam kao duh i pogađa u suprotan kut Šubarića za 2-0.

15‘ – Soudani je opet zaprijetio. Kapetan modrih Antolić je ubacio, Alžirac je puca iz voleja preko gola. Nije to bilo loše. Modri od samog početka dali su do znanja tko je gazda u njihovom dvorištu.

11′ – GOOOL – Dinamo je poveo s 1-0. Hodžić je realizirao penal. Šubarić se bacio u jednu stranu, napadač modrih poslao je loptu u drugu.

10′ – PENAL ZA DINAMO: Soudani je prošao Šubarića, golman Cibalije ga ruši i sudac pokazuje na bijelu točku. Onako na prvu, činilo se kao da je Alžirac iznudio penal, a za detaljniju analizu ipak ćemo trebati pogledati snimku nekoliko puta.

5′ – Velika šansa za Cibaliju! Igrač vinkovačkog sastava Pervan sjurio se prema golu Dinama, lijepo je okrenuo Dinamovog Sigalija, ali previše je zakomplicirao i na kraju je promašio loptu.

3‘ – Tri minute trebale su Dinamu da stvori prvu veliku šansu. Gojak se ubacio iz drugog plana, ali spetljao se u šesnaestercu pa je vratio Soudaniju, Alžirac je plasirao loptu, ali nije bio precizan.

1′ – POČELA JE UTAKMICA