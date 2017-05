DINAMO PREŽIVIO DRAMU: Modri su drhtali do posljednje sekunde, no lov na Rijeku i dalje je otvoren

Nogometaši Dinama pobijedili su Istru rezultatom 2-1 u utakmici 34. kola Prve HNL koja je igrana na Maksimiru.

Imao je još uvijek aktualni prvak otvoren put do pobjede, Istru koja je okrenula (doslovce) leđa treneru Mariju Totu i dva pogotka prednosti već u 27. minuti, no i drhtao do posljednjeg trenutka nakon što je rezultat postavljen golovima Antolića i Hodžića smanjio Prelčec. Istra je u samoj završnici imala i izvrsnu priliku za mogući bod, no sva tri ostaju u Maksimiru.

Dramatičan početak ogleda u kojem su nogometaši Istre 1961 svojim potezom i javno iskazali nepovjerenje treneru prerastao je u Dinamovo poigravanje sa suparnikom. Iskoristio je to prvi u 14. minuti kapetan Antolić postigavši svoj četvrti pogodak sezone. Loptu za pogodak u gornji kut golmana Ivušića dodao mu je u srijedu raspoloženi Olmo.

Na 2-0 je ubrzo povisio Hodžić iskoristivši sjajno Antolićevo poigravanje sa suparničkim braničima. Iz okreta je pogodio u 27. minuti što je bio rezultat koji se nije mijenjao sve do Prelčecove ‘bombe’ u 84. Nastala je tad drama na Maksimiru, još jedan primljeni gol značilo bi – pobijedi li u utakmici protiv Slavena – da naslov seli u Rijeku, a skoro je do gola i došlo nakon što se Paracki našao u idealnoj poziciji tri minute prije kraja susreta. Nije dobro pucao glavom i nada u obranu naslova u Maksimiru i dalje je živa.

DINAMO – ISTRA 2-1

Dinamo (4-2-3-1): Livaković – Matel, Lešković, Sigali, Pivarić – Antolić, Moro – Soudani, Gojak, Olmo – Hodžić

Istra 1961 (3-4-3): Ivušić – Žižić, Gojković, Mitrevski – Miloš, Puclin, Paracki, Pavić – Gržan, Roce, Solomon

90+2. minuta: KRAJ UTAKMICE! Dinamo je pobijedio Istru 2-1 i ostao u utrci za naslovom prvaka.

90. minuta: Žuti karton za Sigalija zbog prekršaja.

Igrat će se još dvije minute.

87. minuta: Kakva šansa za Istru! Paracki je pucao glavom sa šest metara, Sigali svojom glavom skrenuo loptu u korner.

84. minuta: GOOOOOOL! Istra je smanjila na 1-2, strijelac je Prelčec! I to na kakav način! Iskosa, udaljen nekih šest-sedam metara od Livakovićeve lijeve vratnice odapeo je Prelčec i ‘rasparao’ mrežu.

83. minuta: Dugi trk Soudanija s loptom, ipak bez snage za pravi udarac.

78. minuta: Treća i posljednja izmjena u Dinamu. Odličnu utakmicu Antolića prepoznale su tribine koje su ga pljeskom ispratile prema klupi s koje je ustao Pavičić. Kapetansku vrpcu preuzeo je Pivarić.

76. minuta: Henriquez sa šest metara lijevog nogom, Ivušić brani. Ponovno je dobru posljednju loptu odigrao Olmo.

68. minuta: Usamljeni Sammir s desetak metara, malo sa strane, promašuje ono što se uobičava zvati zicerom.

65. minuta: Henriquez umjesto Hodžića.

64. minuta: Pokušaj Žižića glavom odlazi pored desne vratnice Livakovićeva gola.

62. minuta: Odličnom loptom Hodžića je uposlio Olmo, no napadač Dinama u situaciji 1-na-1 protiv Ivušića upisuje poraz. Istrin golman brani ne odveć dobar pokušaj suparničkog napadača.

56. minuta: Igru napušta Gojak, ulazi Sammir.

54. minuta: Olmo je napravio dobar posao izvan šesnaesterca, oslobodio se suparnika, izborio za poziciju i okušao udarac. Ipak – pored gola, baš kao i Roce na drugoj strani glavom koji trenutak prije.

48. minuta: Našao se Gojak u izglednoj prilici, no nepotrebno dugo čekamo i izgubio priliku da uputi udarac.

46. minuta: POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME!

45+1. minuta: Kraj prvog poluvremena! Dinamo, ponajviše zahvaljujući učinku kapetana Antolića, strijelca i asistenta na ovoj utakmici, vodi 2-0 protiv Istre.

Dinamo je uputio 11 udaraca prema golu suparnika koji je odgovorio s tri pokušaja. Oni koji su išli u okvir broje se 5-1 u Dinamovu korist.

45. minuta: Igrat će se još minuta sudačke nadoknade.

37. minuta: Redaju se prilike ispred Istrinog gola. Prizeman udarac Olma u korner je poslao Ivušić.

35. minuta: Hodžić je pokušao zabiti s vrha šesnaesterca. Pucao je ravno u Ivušića u trenucima kada su Soudani i Gojak definitivno bili u boljoj poziciji za uputiti udarac.

32. minuta: Pokušao je sada Soudani – ravno u ruke Istrinog golmana. Dvije minute prije toga gosti su preko Gržana uputili prvi udarac u okvir Dinamova gola. Livaković je bio siguran.

27. minuta: GOOOOOL! Dinamo vodi 2-0, a strijelac je Armin Hodžić. Velike zasluge za pogodak idu asistentu Antoliću koji je napravio nered na lijevoj strani šesnaesterca Istrine momčadi prodavši dva ‘lažnjaka’ suparnicima prije no što je uputio loptu u srce kaznenog prostora. Hodžić ju zaustavlja i podiže preko Ivušića za svoj 15. ligaški pogodak u sezoni.

18. minuta: Šansa za goste! Neprecizan je u prilici koja je ‘mirisala’ na pogodak bio Pavić.

14. minuta: GOOOOOL! Svoj četvrti gol sezone zabio je Domagoj Antolić. Povratnu loptu koju mu je na 14 metara od gola proslijedio Olmo, lijepim je i odmjerenim udarcem Dinamov kapetan poslao u gornji desni kut Ivušićevog gola. Lopta se pritom odbila od vratnice.

8. minuta: Novi pokušaj Soudanija, ovaj put preko Ivušićevog gola.

2. minuta: Vratnica! Opalio je Soudani, okvir gola zaustavlja njegov pokušaj.

1. minuta: UTAKMICA JE ZAPOČELA! Ali kako! Samo koju seknudu prije no što je odsviran početak svi igrači Istre stali su pred klupu na kojoj sjedi njihov trener Marijo Tot i zagrljeni mu okrenuli leđa. Jasnije od ovog ne može – trener ne uživa njihovo povjerenje.

0′ – Momčadi u ovom trenutku izlaze na travnjak.

0′ – Deset je minuta ostalo do početka utakmice na Maksimiru. Ne pobijedi li Dinamo u ovom ogledu, a bude li Rijeka slavila u susretu protiv Slavena koji počinje u 20 sati u Koprivnici, Prva HNL imat će novog prvaka – bit će to momčad koju vodi Matjaž Kek.

0′ – Tot će, odlučeno je, voditi momčad Istre u ovoj utakmici. Piše to nogometni portal Goal koji kazuje i da je kapetan momčadi Goran Roce okupio cijelu momčad (izuzev Nigerijca Solomona i Brazilca Lucija) na sredine igrališta i održao motivacijski govor. Nikoga iz stožera ondje nije bilo…

Posljednji susret ovih dviju momčadi na Maksimiru igran je u studenom, a završio rezultatom 1-1. Ivajlo Petev tu utakmicu ne pamti po dobrom, no već sljedeći ogled ovih suparnika otišao je na stranu branitelja naslova u hrvatskom nogometu koji su u Puli slavili 3-0.

Poznato je da za dvoboj sa Dinamove strane ne konkurira Ćorić. Istra, ipak, ima i većih problema, a odnose se oni na pitanje tko, ili preciznije kako, će utakmicu uopće voditi. Naime, svi igrači su jednoglasno otkazali poslušnost treneru Mariju Totu, no on je u Zagrebu, spreman je sjesti na klupu i voditi momčad koja ga ne poštuje i ne želi za trenera…

