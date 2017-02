DINAMO TEŠKO DO BODOVA PROTIV SLAVENA: Sigali se ozlijedio i s rukama na licu napustio teren, zaigrao i Sammir

U prvoj proljetnoj utakmici za Dinamo zagrebački sastav pobijedio je u subotu u sklopu 21. kola HNL-a Slaven Belupo 1-0 golom Armina Hodžića s bijele točke u 42. minuti.

DINAMO – SLAVEN BELUPO 1:0

Dinamo (4-2-3-1): Livaković – Matel, Lešković, Sigali, Pivarić – Antolić, Pavičić – Olmo, Gojak, Ćorić – Hodžić.

Slaven Belupo (4-2-3-1): Blažević – Purić, Katić, Musa, Aliti – Burić, Stevanović – Ivanovski, Christensen, Tadić – Heber.

Strijelci: 1-0 Armin Hodžić (42′ – penal)

Hrvatski prvak Dinamo je lov na Rijeku i zaostatak od šest bodova započeo trijumfom nad Slaven Belupom. Međutim, pobjeda modrih ostala je u sjeni ozljede Sigalija koji se ozlijedio u 85. minuti susreta.

Sigaliju najvjerojatnije stradalo koljeno

Melnjak se borio s Argentincem u skoku, a Sigali je nezgodno doskočio pri čemu mu je najvjerojatnije stradalo koljeno. S travnjaka je izašao s rukama na licu. Nije to izgledalo dobro, možda se radi o težoj ozljedi Sigalija, što bi bio udarac ambicijama Dinama.

Modri su do vrijednog trijumfa stigli pogotkom Armina Hodžića s bijele točke u 42. minuti. U plavom dresu debitirao je Marko Lešković, A prve povratničke minute odigrao Sammir. Idemo redom.

Pljusak rastjerao gledatelje

Dinamo je bio bolja momčad, imao veći posjed lopte, ali ipak ostao bez previše ozbiljnih prigoda. Zagrebački sastav je dobro započeo dvoboj. Matel je u 13. minuti prizemno tukao, a Ćorić s pet metara promašio dobru priliku. Bilo je to blizu.

U 13. minuti na Maksimiru je počeo pljusak koji je igračima dodatno otežavao igru. Hodžić je u 29. minuti tukao s ruba kaznenog prostora, ali nije uspio kvalitetno zahvatiti loptu. Dinamo je zaprijetio i u 28. minuti.

Mladi 18-godišnji Španjolac Olmo je vrlo dobro odigrao za Ćorića koji u u klizećem startu pokušao prevariti vratara Slaven Belupa Blaževića, ali gostujući golman je to riješio. Inače, bio je to prvi start za Olma u dresu Dinama kad je riječ o službenim susretima od kad je došao iz Barcelone.

Modri poveli u 42. minuti

Dinamo je poveo u 42. minuti. Sigali je snažno tukao nakon kornera, a Tadić njegov pokušaj blokirao rukom. Sudac Pejin opravdano je pokazao na bijelu točku, a Hodžić snažnim udarcem doveo modre u vodstvo.

Marko Lešković svoj je službeni debi u dresu Dinama mogao zapečatiti i prvim pogotkom. Bivši branič Rijeke imao je veliku prigodu u 54. minuti, ali je nakon ubačaja kapetana Dinama Antolića s lijeve strane glavom tukao pokraj gola.

Sammir ušao u igru u 72. minuti

Netom prije toga, trener Dinama Ivajlo Petev poslao je povratnika Sammira na zagrijavanje. Bio je to znam da ga pokisla maksimirska publika može očekivati na travnjaku. Dvadeset i dvije minute poslije, Sammir je ušao u igru umjesto Gojaka.

Maksimirske tribine pljeskom su pozdravili povratak hrvatskog Brazilca, ali isto tako sa sjeverne tribine čuli su se i zvižduci Bad Blue Boysa koji su ponovno bili Dinamov dvanaesti igrač. Osam minuta poslije, Sammir je pogriješio ispred svog gola kad je izgubio loptu i tako svoju momčad doveo u probleme.

Povratnik Sammir pogriješio pred svojim golom

Barić je nakon toga na travnjak bacio nekoliko modrih braniča, ali i zakomplicirao cijelu situaciju. Na kraju mu je loptu oduzeo baš Sammir. Velike probleme za Dinamo u samoj je završnici predstavljala Sigalijeva ozljeda.

Argentinac je nakon jednog zračnog duela s Melnjakom ostao ležati na travnjaku, a medicinskim vozilom bio je odvezen izvan stadiona. U posljednjim trenucima susreta tukao je i Hodžić, ali lopta prohujala pored gola.

Bio je to pokušaj s nekih 17-18 metara od gola Blaževića.

Cibalia remizirala s Interom iz Zaprešića

U drugom susretu igranom u subotu Cibalia i Inter igrali su 1-1 (0-0). Domaće je u vodstvo doveo Glavica (51), a odmah potom je poravnao Blažević (52). Cibalia je sada pretposljednja, deveta na ljestvici s devet bodova, jednim više od posljednjeg Splita, dok je Inter sedmi sa 21 bodom, jednim više od osme Lokomotive.

U petak je Istra 1961 svladala Lokomotivu sa 1-0, a kolo će u nedjelju zaključiti Osijek – Rijeka i Split – Hajduk.

REZULTATI 21. KOLA:

Petak:

Istra 1961 – Lokomotiva 1-0 (Roce 29-11m)

Subota:

Cibalia – Inter 1-1 (Glavica 51 / Blažević 52)

Dinamo – Slaven Belupo 1-0 (Hodžić 42-11m)

Nedjelja:

Osijek – Rijeka (15 sati)

Split – Hajduk (17 sati)

90′ – GOTOVA JE UTAKMICA: USKORO OPŠIRNIJE

90′ – Hodžić je promašio okvir sa 17-18 metara od gola Slavena.

85′ – SIGALI SE OZLIJEDIO: Melnjak se borio s Argentincem u skoku, a Sigali je nezgodno doskočio pri čemu mu je stradalo koljeno. Izlazi s terena s rukama na licu. Ovo ne izgleda dobro.

71′ – Iz igre je izašao Gojak, u igru je ušao povratnik Sammir.

62′ – Prva promjena u Dinamu. Mario Šitum mijenja Antu Ćorića.

61′ – Ništa od gola. Sigali je promašio glavom iz slične situacije kao maločas Lešković, samo što je gađao drugi kut.

50′ – Sammir se zagrijava pored terena i mogao bi upisati povratnički debi.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME

45′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME

42′ – GOOOL: Armin Hodžić neobranjivo je tukao u desnu stranu gola Blaževića za 1-0.

41′ – KAZNENI UDARAC ZA DINAMO! Sigali je pucao nakon kornera, a Tadić igrao rukom u kaznenom prostoru i bit će udarac s bijele točke.

28′ – PRVA VELIKA PRILIKA ZA DINAMO! Gojak je gurnuo 18-godišnjeg Olma u prostor, Španjolac prosljeđuje za Ćorića kojemu je Blažević zatvorio kut i odbio udarac. Nakon prvih 28 minuta igre na semaforu još uvijek stoji 0-0. Iako Dinamo dominira, Slaven Belupo je žilav i radi probleme aktualnom prvaku Hrvatske.

27′ – Kombinirali su sad kapetan Domagoj Antolić i Pivarić na lijevoj strani terena. Antolić je gurnuo za Pivarića koji pokušava pucati pred gol Belupa, ali lopta ostaje u bloku i odlazi u korner.

26′ – Ljuti se tamo Petev na lošu reakciju Olma koji je stajao sam na 16 metara, a kad je dobio loptu nije pucao što je bila jedina normalna odluka, nego se odlučio na dodavanje – nikome!

17′ – “Generacije stare za tvoj grb i ime, generacije nove za tvoju čast i naše snove. 14.2.2000. – 14.2.2017.”, stoji na trima porukama koje su na sjeveru stadiona izvjesili Bad Blue Boysi.

19′ – Spustio se maloprije pljusak na Maksimir. Sad će uvjeti biti teži za igru.

5′ – Dobra reakcija i obrana Livakovića koji je uhvatio pokušaj iskosa s desne strane.

1′ – POČELA JE UTAKMICA NA MAKSIMIRU

Počinje Dinamov lov za Rijekom. Bijeli s Rujevice u startu nastavka HNL sezone kreću sa šest bodova više u odnosu na aktualnog prvaka Dinamo, što je ozbiljni kapital u pohodu na svoj povijesni naslov prvaka države.

Željko Kopić ove zime ostao bez nekoliko bitnih karika

No sezona je još duga, do kraja ukupno ima još 16. kola i puno je prepreka za prijeći do konačnog cilja. Modri u proljetni dio Prve HNL kreću prilično ambiciozno, Dinamo već od danas želi postepeno smanjivati prednost. Prava na kiks Zagrepčani – nemaju! Slaven Belupo je u prošlosti znao biti koban za hrvatskog prvaka, no Željko Kopić ove je zime ostao bez nekoliko bitnih karika (Savić, Štiglec, Delić)…

Trener Dinama Ivajlo Petev u ovoj utakmici možda će susret započeti s četvoricom mladića. Tako će s desne strane biti 18-godišnji Dani Olmo. Mladom Španjolcu koji je došao iz Barcelone to će biti put da će u službenoj utakmici igrati od prve minute. Bio je jako dobar na pripremama, zabio je tri gola, on je jedna od najintrigantnijih Dinamovih priča ovoga proljeća.

Petev ne može računati na Benkovića, Henriqueza, Soudanija i Machada

Uz njega, tu bi trebao biti Amer Gojak koji je dan napunio 20 godina. Postoji, također, opcija da Gojak počne s klupe, da njegovu poziciju igra Ćorić, a na lijevoj strani bude Šitum. No, izglednija je ova varijanta s Gojakom.

Tu je i Ante Ćorić, najvrijedniji eksponent modre svlačionice. On još nije napunio 20 godina, ali ima iskustva i bit će jedan od najvažnijih igrača u Petevovom pohodu na hrvatski tron. Najstariji od spomenutih Armin Hodžić ima 22 godine i iza njega su sjajno odrađene pripreme u turskom Belecku.

U ovoj utakmici, bugarski strateg ne može računati na Benkovića, Henriqueza i Soudanija koji nisu spremni, a Portugalac Machado ne konkurira jer je 4-5 dana bio bolestan.

Sammir konkurira za susret, ali vjerojatno će utakmicu započeti s klupe jer još nje u optimalnoj formi.