UŽIVO: DINAMO LOV NA RIJEKU POČINJE S – KLINCIMA! Petev bez četvorice bitnih igrača nema prava na kiks

Dinamo u subotu u prvoj utakmici proljetnog nastavka sezone u svom Maksimiru dočekuje Slaven Belupo. Tekstualni prijenos ovog susreta 21. kola HNL-a UŽIVO od 17 sati možete pratiti na portalu Net.hr.

DINAMO – SLAVEN BELUPO 0:0

Dinamo (4-2-3-1): Livaković – Matel, Lešković, Sigali, Pivarić – Antolić, Pavičić – Olmo, Gojak, Ćorić – Hodžić.

Slaven Belupo (4-2-3-1): Blažević – Purić, Katić, Musa, Aliti – Burić, Stevanović – Ivanovski, Christensen, Tadić – Heber.

Počinje Dinamov lov za Rijekom. Bijeli s Rujevice u startu nastavka HNL sezone kreću sa šest bodova više u odnosu na aktualnog prvaka Dinamo, što je ozbiljni kapital u pohodu na svoj povijesni naslov prvaka države.

Željko Kopić ove zime ostao bez nekoliko bitnih karika

No sezona je još duga, do kraja ukupno ima još 16. kola i puno je prepreka za prijeći do konačnog cilja. Modri u proljetni dio Prve HNL kreću prilično ambiciozno, Dinamo već od danas želi postepeno smanjivati prednost. Prava na kiks Zagrepčani – nemaju! Slaven Belupo je u prošlosti znao biti koban za hrvatskog prvaka, no Željko Kopić ove je zime ostao bez nekoliko bitnih karika (Savić, Štiglec, Delić)…

Trener Dinama Ivajlo Petev u ovoj utakmici možda će susret započeti s četvoricom mladića. Tako će s desne strane biti 18-godišnji Dani Olmo. Mladom Španjolcu koji je došao iz Barcelone to će biti put da će u službenoj utakmici igrati od prve minute. Bio je jako dobar na pripremama, zabio je tri gola, on je jedna od najintrigantnijih Dinamovih priča ovoga proljeća.

Petev ne može računati na Benkovića, Henriqueza, Soudanija i Machada

Uz njega, tu bi trebao biti Amer Gojak koji je dan napunio 20 godina. Postoji, također, opcija da Gojak počne s klupe, da njegovu poziciju igra Ćorić, a na lijevoj strani bude Šitum. No, izglednija je ova varijanta s Gojakom.

Tu je i Ante Ćorić, najvrijedniji eksponent modre svlačionice. On još nije napunio 20 godina, ali ima iskustva i bit će jedan od najvažnijih igrača u Petevovom pohodu na hrvatski tron. Najstariji od spomenutih Armin Hodžić ima 22 godine i iza njega su sjajno odrađene pripreme u turskom Belecku.

U ovoj utakmici, bugarski strateg ne može računati na Benkovića, Henriqueza i Soudanija koji nisu spremni, a Portugalac Machado ne konkurira jer je 4-5 dana bio bolestan.

Sammir konkurira za susret, ali vjerojatno će utakmicu započeti s klupe jer još nje u optimalnoj formi.