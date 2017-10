HENRIQUEZ U POSLJEDNJOJ SEKUNDI SPASIO DINAMO PORAZA: Ademi u modrom dresu nakon 742 dana

Dinamo se spasio poraza u posljednjoj sekundi susreta. Henriquez je zabio za 1-1 i tako anulirao gol Grezde iz 17. minute. Nakon dvije godine izbivanja iz modrog dresa, Arijan Ademi istrčao je na svoj Maksimir.

DINAMO – OSIJEK 1-1

DINAMO: Livaković; Stojanović, Benković, Sigali, Lecjaks; Doumbia, Antolić; Olmo, Moro, Soudani; Hodžić

OSIJEK: Malenica; Grgić, Barać, Škorić, Bočkaj; Mioč, Mudražija; Hajradinović, Lopa, Grezda, Ejupi

Strijelci: 0-1 Grezda (17.), 1-1 Henriquez (95.)

Ako je Dinamo trebao ostati neporažen u jednoj utakmici, onda je to bilo – sad! Arijan Ademi, nakon dvije godine izbivanja zbog dopinga, konačno je zaigrao za Dinamo.

Zahvalni veznjak posljednju je utakmicu u Dinamovom dresu odigrao još tamo 3. listopada 2015. godine. Bio je to prvenstveni ogled Dinama kod zaprešićkog Intera, koji je završio remijem 2-2. A od tada je, do danas, prošlo čak 742 dana. Ili dvije godine i 11 dana. Puno previše…

Ademi je u igru ušao u 58.minuti susreta zamijenivši Antolića, preuzevši od njega kapetansku traku, koju je i nosio do trenutka pada na doping testu. Ademi je zaradio i pljesak navijača na maksimirskim tribinama koji su se zaželjeli makedonskog reprezentativca i njegovih bravura.

Čileanac Angelo Henriquez doslovce je u posljednjim sekundama dvoboja uspio prihvatiti i pogoditi mrežu gostiju i tako razveseliti Ademija, te se pobrinuti da mu povratak kako-tako ostane u dobrom sjećanju.

Jer, Osječani su bili na milimetar od velikog iznenađenja. Plavi anđeo’ spasio je modre u posljednjoj sekundi! Čileanac Henriquez je zabio kad se već pisao rekvijem Dinamu. Kad su se pripremale i “novinarske kritike”.

Osječani su u 17. minuti šokirali zagrebačku momčad lijepom akcijom koju je okončao Eros Grezda neobranjivim šutom u suprotni kut.

U 55. minuti dosuđen je kazneni udarac nakon što je Mudražija srušio Antolića. Soudanijev udarac s “bijele točke” vratar Malenica je uspio obraniti, a u nastavku Hodžić promašuje prazna vrata. Dinamo je povećao svoju prednost i sada vodi s 30 bodova, pet više od Rijeke koja je ranije poslijepodne kiksala u Istri izgubivši sva tri boda, dok je Osijek sada treći s 21 bodom.

GOTOVA JE UTAKMICA

94′ – GOOOL – Henriquez zabio za 1-1.

89′ – Ejupi je mogao rješiti susret u 89. minuti, ali blokiran je udarac osječkom napadaču.

81′ – Ademiju je ovo 165. utakmica u dresu Dinama. Do sad je zabio 12 golova za modre. Vidi se kako je Ademi u formi, razigran, jedva je čekao vratiti se u momčad, obući na sebe dres Dinama.

80′ – Ademi je sad blokirao jedan napad po lijevoj strani Bobana koji je htio ubaciti na prvu stativu. Nije uspio, Ademi ga je zatvorio.

76′ – ‘Moja domovina, moja zemlja Hrvatska’, ori se s maksimirskog sjevera.

67′ – Trener Dinama Mario Cvitanović sve karte baca u napad. Henriquez je na terenu umjesto Hodžića.

61′ – Olmo je šutirao, Malenica ponovno sjajno brani. Drži se Osijek, odoljeva napadima.

56′ – Ademi je ušao na teren umjesto Antolića i preuzeo traku. Zahvalni veznjak posljednju je utakmicu u Dinamovom dresu odigrao još tamo 3. listopada 2015. godine. Bio je to prvenstveni ogled Dinama kod zaprešićkog Intera, koji je završio remijem 2-2. A od tada je, do danas, prošlo čak 742 dana. Ili dvije godine i 11 dana. Arijan Ademi previše je bio izvan travnjaka, no sada će opet biti na dispoziciji svom klupskom treneru Mariju Cvitanoviću.

55′ – SOUDANI PROMAŠIO PENAL: Malenica je sjajno obranio, a onda je iz naleta Hodžić promašio zicer.

52′ Dinamo je zaigrao nešto ozbiljnije, ali Zoran Zekić jako je dobro taktički pripremio momčad. Gosti dobro zatvaraju bokove iako na njima igraju ofenzivci Bočkaj i Grgić. Dinamo gospodari posjedom, ali zasad su bezopasni.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME

45′ – ZAVRŠILO JE PRVO POLUVRIJEME

39′ – Evo dobrog pokušaja Soudanija. Bilo je to poslije ubačaja Stojanovića, no lak je to posao za Malenicu. Soudani je tukao glavom.

25′ – Najveća šansa za Dinamo do sad! Stojanović je probio s desne strane, Sigali je stigao iz drugog plana i poslao loptu pored gola. Bude se modri…

17′ – GOOOL – Osijek je poveo 1-0. Eros Grezda je strijelac! Sjajno se primio jednu dugu loptu, lijepo ju primirio te lijevom nogom poentirao u suprotan kut Livakovića. Dinamo je očajan, nisu ništa pokazali.

17' GOL! Dinamo – Osijek 0:1. Grezda #prvaliga — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 14, 2017

10′ – Osijek je nešto konkretniji i opasniji za sad.

2′ – Haris Hajradnović probio je desni bok Dinama i tukao iskosa lijevom nogom, no to je završilo pored stative Livakovića. Blizu je to bilo.

1′ – POČELA JE UTAKMICA: Oko 2000 gledatelja nalazi se na Maksimiru. Zebec sudi ovu utakmicu.

Istra 1961. je u ranije odigranoj utakmici pobijedila Rijeku 1-0 i tako skočila na osmu poziciju ljestvice, Rijeku gurnuvši u probleme. Stao je stroj Matjaža Keka u HNL-u, to je evidentno. Dinamo sad ima priliku protiv Osijeka pobjeći aktualnom prvaku na veliku bodovnu prednost, s kojom bi već mogli gledati prema jesenskom naslovu. Također, u ovoj utakmici Arijan Ademi vraća se igrama za svoj Dinamo.

