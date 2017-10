UŽIVO: GOOOL – OSIJEK ŠOKIRAO DINAMO! I Rijeka slavi pogodak, rezultat ide na ruku prvaku Hrvatske

Dinamo ima priliku otići drugoplasiranoj Rijeci na velikih sedam bodova. Ako modri večeras pobijede Osijek u derbiju 12. kola HNL-a, imat će 32 boda, dok će Rijeka ostati na 25. Tekstualni prijenos susreta UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

UŽIVO:

DINAMO – OSIJEK 0-1

DINAMO: Livaković; Stojanović, Benković, Sigali, Lecjaks; Doumbia, Antolić; Olmo, Moro, Soudani; Hodžić

OSIJEK: Malenica; Grgić, Barać, Škorić, Bočkaj; Mioč, Mudražija; Hajradinović, Lopa, Grezda, Ejupi

17′ – GOOOL – Osijek je poveo 1-0. Eros Grezda je strijelac! Sjajno se primio jednu dugu loptu, lijepo ju primirio te lijevom nogom poentirao u suprotan kut Livakovića. Dinamo je očajan, nisu ništa pokazali.

10′ – Osijek je nešto konkretniji i opasniji za sad.

2′ – Haris Hajradnović probio je desni bok Dinama i tukao iskosa lijevom nogom, no to je završilo pored stative Livakovića. Blizu je to bilo.

1′ – POČELA JE UTAKMICA: Oko 2000 gledatelja nalazi se na Maksimiru. Zebec sudi ovu utakmicu.

Istra 1961. je u ranije odigranoj utakmici pobijedila Rijeku 1-0 i tako skočila na osmu poziciju ljestvice, Rijeku gurnuvši u probleme. Stao je stroj Matjaža Keka u HNL-u, to je evidentno. Dinamo sad ima priliku protiv Osijeka pobjeći aktualnom prvaku na veliku bodovnu prednost, s kojom bi već mogli gledati prema jesenskom naslovu. Također, u ovoj utakmici Arijan Ademi vraća se igrama za svoj Dinamo.

Zahvalni veznjak posljednju je utakmicu u Dinamovom dresu odigrao još još tamo 3. listopada 2015. godine. Bio je to prvenstveni ogled Dinama kod zaprešićkog Intera, koji je završio remijem 2-2. A od tada je, do danas, prošlo čak 742 dana. Ili dvije godine i 11 dana. Arijan Ademi previše je bio izvan travnjaka, no sada će opet biti na dispoziciji svom klupskom treneru Mariju Cvitanoviću.