[VIDEO] DALIĆ UOČI OKRŠAJA S GRCIMA: ‘Znam da vas sve zanima kakvo je stanje u momčadi. Da, imat ćemo još jedan izostanak…’

Tjedan istine hrvatskog nogometa kulminaciju će doživjeti u četvrtak, a potom i nedjelju kada su na rasporedu odlučne utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Sve najavljuje izbornik reprezentacije Zlatko Dalić koji se obratio javnosti.

Prvi ogled baraža protiv izabrane vrste Grčke na rasporedu je 9. studenoga u 20:45 sati na stadionu Maksimir u Zagrebu, a odluka tko će u Rusiju bit će poznata nakon nedjeljnog ogleda u Grčkoj.

“Znam da vas sve zanima kakvo je stanje u momčadi. Jedini problem je s Badeljom koji se ozlijedio. Ostali su u redu, više informacija imat ćemo tijekom dana”, započeo je Dalić i okrenuo se suparniku:

“U problemima su jer im dosta igrača tijekom vikenda nije igralo, upitna im je forma. No, to su kvalifikacije i vidjet ćemo što sama utakmica nosi. Težit ću tome da mi igramo svoju igru, bez svađe i ‘fighta’ na terenu. Maksimirska utakmica je samo prvo poluvrijeme, moramo odigrati strpljivo, bez jurnjave i nervoze. Ne smijemo pasti pod pritisak. Oni malo golova daju, ali i malo primaju.”



“Nemam nikakvih dvojbi, imam sve u glavi i poremetiti mi to može samo neka ozljeda. Mogao bih sad izdiktirati prvij jedanaest, ali neću to napraviti.”

“Igračima ću pokazati što moramo izbjeći na utakmici, moram im ukazati na to da će nas oni htjeti učiniti nervoznima. Vremena za velike promjene nema, ali ima za analizu.”

“Poštujem ono što Grčka radi, znam što može, ali ako mi odigramo kako znamo, sve će biti na nama.”

“Najava je da kiše neće biti, padne li to će biti u korist Grčke, momčadi koja se brani.”

“Puno toga se promijenilo za mene u posljednjih mjesec dana, nema više ležernosti. Ovakav ritam nisam očekivao, no ja se ne bojim rada, veseli me sve ovo, ovi dani koji su pred nama i svjestan sam što se od nas očekuje – to je plasman na Svjetsko prvenstvo. Ne bježim od toga.”

“Grčka ima naboj, jako je defanzivna i igra s devet igrača iz lopte. Moramo poraditi na tome, ali i publika mora biti svjesna kakva nas utakmica očekuje. Nemamo manje šanse u Grčkoj nego što je imamo tu, no mora se znati da neće biti žurbe i jurnjave rezultata. Vremena ima, igraju se dvije utakmice…”, poručio je izbornik.