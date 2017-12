DINAMO BEZ PORAZA ZAVRŠIO JESENSKI DIO SEZONE: Modri spasitelj na odlasku ponovno se ukazao maksimirskoj publici

Jesenski prvak Dinamo u subotu poslijepodne, u sklopu posljednjeg 20. kola jesenskog dijela Prve HNL, na Maksimiru je slavio protiv Cibalije 1-0. Jedini gol na susretu djelo je Angela Henriqueza u 79. minuti.

DINAMO-CIBALIA 1:0

DINAMO: Livaković – Stojanović, Sigali, Rrahmani, Lecjaks – Doumbia, Ademi – Soudani, Ćorić, Olmo – Hodžić

CIBALIA: Šubarić, Zgrablić, Oršolić, Filipović, Dabro, Štrkalj, Rubić, Kordić, Plum, Karamarko, Galić

Strijelac: 1-0 Henriquez (79.)

Dinamo je pobijedio golom Angela Henriqueza koji je tako opet spasio ‘modre’ pogotkom u zadnjim trenucima. I to vjerojatno na svom oproštaju od dresa Dinama. Cibalia se držala čvrsto i umalo na račun svog sjajnog golmana Šubarića odnijela bod doma. Vinkovčanima je nedostajalo i sreće. Ali, idemo redom…

“Dinamova desetka” Ante Ćorić po prvi je puta, nakon mjeseca i pol, zaigrala u prvih 11. Na modroj klupi danas su bila samo četiri igrača (uz vratara Zagorca), među njima i 16-godišnji Antonio Marin koji na koncu nije dobio prigodu…

Modri od prve minute zagospodarili svojim travnjakom, ali…

Modri su od prve minute zagospodarili svojim travnjakom, već u ranoj fazi utakmice prema gostujućim vratima šutirali su Soudani, Lecjaks, Ćorić i Stojanović, ali nitko od domaćih nogometaša nije uspio prevariti sjajnog Šubarića. El Arbi Hilal Soudani imao je veliki zicer u 8. minuti, no Alžirac je glavom s pet metara tukao ravno u golmana Cibalije koja se nije predavala.

Vinkovčani su sredinom prvoga dijela dobro parirali Dinamu, uspjeli malo i odmaknuti domaće nogometaše od svoga gola. Ukupni je dojam da je Cibalija bolje i čvršće izgledala u odnosu na posljednje tri utakmice protiv modrih gdje su primili ukupno 15 golova.

Šubarić tragičar

Drugo poluvrijeme donijelo je nastavak dominacije Dinama. U 59. minuti zaprijetio je Tongo Doumbia koji je tukao iz voleja s 20-ak metara. Junak utakmice bio je Angelo Henriquez, koji se još jednom pokazao pravim “džokerom” Marija Cvitanovića.

Čileanski napadač zabio je u 79. minuti. Fiolić je ubacio s lijeve strane, Henriquez tukao glavom, a lopta je u čudnom luku preletjela gostujućeg vratara koji je stajao metar ispred gol-linije. Bila je to pogreška Šubarića, do tad najboljeg pojedinca dvoboja. Henriquez je postao pravi spasitelj Dinama, to je ove sezone pokazao golom za slavlje protiv Hajduka i za 1-1 u 94. protiv Osijeka u Maksimiru u listopadu mjesecu. Sad je nastavio svoj spasonosni niz. Šteta bi bilo za Dinamo da Henriquez napusti Maksimir.

Dinamo je u 20 utakmica sakupio 50 bodova, 15 više od Osijeka i Hajduka koji imaju po utakmicu manje. Rijeka je četvrta sa 32 boda. Peti Inter ima 26, šesta Lokomotiva 22, a sedmi Slaven Belupo 20 bodova. Osma je Cibalia sa 17 bodova, deveta Istra 1961 ima 16, a posljednji je Rudeš sa 12 bodova.

Od 17 sati u Puli igraju Istra 1961 i Osijek. U nedjelju su na rasporedu dvoboji Hajduka i Intera (15 sati) te Rijeke i Rudeša (17 sati), a u ponedjeljak (14 sati) će u Koprivnici kolo zaključiti Slaven Belupo i Lokomotiva nastavkom utakmice koja je u petak prekinuta nakon prvog poluvremena.

Prva HNL – 20. kolo

Dinamo – Cibalia 1-0

(Henriquez 79)

Istra 1961 – Osijek (17.00)

U ostalim utakmicama će igrati:

Hajduk – Inter (ned, 15.00)

Rijeka – Rudeš (ned, 17.00)

Slaven B. – Lokomotiva (pon, 14.00)

90′ – GOTOVA JE UTAKMICA: Dinamo je ipak jesenski dio sezone završio pobjedom nad Cibalijom.

79′ – GOOOL – Dinamo vodi 1-0! Ángelo Henríquez. Nisu gosti izdržali. Šubarić je napokon kapitulirao! Iskoristio je Čileanac nespretnost obrane Cibalije, ovo je bilo prvi put da je Šubarić ostao malo kratak, taman toliko da ga prevari lopta koju je u mrežu iz neposredne blizine ugurao napadač Dinama. Ovo je peti gol za Čileanca ove sezone. Henriquez je pravi spasitelj Dinama, to je ove sezone pokazao golom za slavlje protiv Hajduka i za 1-1 u 94. protiv Osijeka u Maksimiru u listopadu mjesecu. Sad je nastavio svoj spasonosni niz.

74′ – Iz igre je izašao Ćorić, u igri je Fiolić. Nije Ćorić ništa posebno pokazao. Imao je priliku, Cvitanović mu je dao sad minutažu, ali Dinamova desetka nije opravdala povjerenje trenera.

62′ – Soudani je kod desne vratnice spustio na pet metara do Ademija koji je glavom prebacio Šubarića, ali loptu je s gol-linije izvadio Rubić.

60′ – Iz igre je izašao Hodžić, u igri je Henriquez.

59′ – Kakva prilika za Dinamo! Doumbia je silovito odapeo s nekih 20-ak metara iz voleja, Šubarić brani. Nema još golova, Vinkovčani mogu biti zadovoljni.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme

ZAVRŠILO JE PRVO POLUVRIJEME: Dinamo je od samog početka dao do znanja gostima iz Vinkovaca kako su oni šef na svom terenu, ali dominaciju nisu okrunili pogotkom. Vinkovčani su muški izdržali pritisak ponajviše zahvaljujući Šubariću.

45′ – Jedna minuta je sudačka nadoknada.

43′ – Ćorić je silovito pucao iz slobodnog udarca, ali lopta je ostala u živom zidu.

39′ – Ružno je Lecjaks startao na Karamarka. Bez ikakve potrebe nasadio ga je na lakat u situaciji gdje je Karamarko mogao protrčati naprijed. Sudac Burilo kao i njegovi pomoćnici ostali su nijemi. Pogrešna odluka…

32 – Cibaliju može razveseliti što djeluju puno bolje, čvršće u obrani, u odnosu na zadnje tri utakmice protiv Dinama gdje su primili ukupno 15 golova. Zasad su na nuli zahvaljujući izvrsnom Šubariću na golu.

20′ – Dinamo je neporažen u zadnjih 25 utakmica.

18′ – Još uvijek je na semaforu 0-0. Cibalija se brani, Dinamo napada. Uglavnom tako izgleda trenutni omjer snaga na travnjaku. Lecjaks je sad precizno s lijeve ubacio prema golu Cibalije, Olmo propustio loptu, a Soudani na kraju pred golom pucao pokraj gola.

10′ – Trese se mreža Cibalije, ali gola nema zbog zaleđa. Opravdano, Hodžić je bio u nedozvoljenoj poziciji. Modri ne posustaju.

8′ – Dinamo se odmah bacio na glavu, Vidi se kako zagrebački sastav želi jesenski dio završiti pobjednički. Imao je sjajnu priliku Soudani, ali njegov pokušaj glavom s par metara vratar Cibalije na vrijeme spašava. Prije toga je pucao kapetan Ademi s ruba kaznenog prostora, lopta odlazi malo pokraj lijeve vratnice.

6′ – Silovito je s lijeve strane jako iskosa pucao Lecjaks, Šubarić brani.

1′ – POČELA JE UTAKMICA

14.25 – Poznate su početne postave. “Dinamova desetka” Ante Ćorić započinje prvi susret za Dinamo nakon 31.listopada i utakmice Kupa u Novigradu. Prethodno je pak zadnji put započeo 17. kolovoza u utakmici protiv Skenderbeua. Ovo je dobra vijest za nezadovoljnog Ćorića kojem teško pada manjak minutaže. Evo mu sad prilike za dokazivanje i za zatvaranje usta kritičarima.