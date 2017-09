UZBUNA U MÜNCHENU: Ancelotti odlazi iz Bayerna, već ima potpisan ugovor s novim klubom?

Talijanski stručnjak Carlo Ancelotti napustit će u siječnju Bayern i preseliti se u Kinu. Tvrdi to nekadašnji veznjak bavarskog kluba Mario Basler.

Ancelotti je u Bayernu samo godinu dana i u tom je razdoblju odveo klub iz Münchena do naslova njemačkog prvaka. No, bivši trener Juventusa, Milana, Chelseaja, PSG-a i Real Madrida je doveden na Allianz Arenu prvenstveno kako bi osvojio Ligu prvaka. To se, međutim, neće dogoditi, ako je vjerovati Basleru.

‘Moj izvor je pouzdan’

“Čuo sam da je Ancelotti već potpisao ugovor s jednim kineskim klubom. Koliko znam, otići će na zimu jer tada počinje sezona u Kini”, rekao je Basler njemačkim medijima i uzburkao duhove u Bayernu.



“Ne mogu ovo potvrditi 100 posto, ali moj izvor je pouzdan. Recimo to ovako, ne mogu reći ništa negativno o svome izvoru i potpuno mu vjerujem”, dodao je Basler.

Ancelottiju ugovor s Bayernom vrijedi do ljeta 2019. godine tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će reagirati čelnici najtrofejnijeg njemačkog kluba na ove glasine.