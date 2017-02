KRAMARIĆ JUNAK HOFFENHEIMA: Ušao u igru, posramio vratara i golovima donio pobjedu momčadi

Hrvatski reprezentativni napadač Andrej Kramarić u subotu je u 21. kolu Bundeslige između Darmstadta i Hoffenheima zabio dva pogotka za pobjedu Hoffenheima 2-0.

Kramarić je ušao u igru u 50. minuti, a u 64. pogodio nakon asistencije Marca Terrazzina s desne strane. Bila je to akcija u kojoj je Kramarić sjajno prošao, ušao u kazneni prostor po desnoj strani i lijepo desnom nogom iz kosa zabio kroz noge vrataru Michaelu Esseru za prednost Hoffenheima.

Kramarić je do kraja uspio još jednom pogoditi i to iz penala u 91. minuti, čime je postavio konačnih 2-0 za svoju momčad. Bio je to šesti gol Kramarića u Bundesligi ove sezone, uz šest asistencija u 21 utakmici do sada. Također, prije gola Darmstadtu on je posljednji pogodak u prvenstvu zabio 21. siječnja kod Augsburga.



Za Darmstadt je od 57. minute igrao hrvatski napadač Antonio Čolak.

Kovač upisao drugi uzastopni poraz

Eintracht iz Frankfurta, kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, upisao je drugi uzastopni poraz, kod kuće je izgubio od Ingolstadta sa 0-2. Gosti su poveli golom Romaina Bregeriea u 26. minuti. Eintracht je u 56. mogao izjednačiti iz penala kojeg je izborio hrvatski napadač Ante Rebić. No, udarac Hasebea obranio je gostujući vratar. Neiskorišteni penal gosti su kaznili u 69. minuti, a strijelac je bio Pascal Gross s bijele točke.

Eintracht je skoro 50 minuta imao igrača manje, jer je u 34. minuti isključen stoper David Abraham. U 81. i Ingolstadt je ostao sa desetoricom na terenu

Borussia Dortmund je lakoćom dobila Wolfsburg sa 3-0, a vodeći Bayern, koji je u srijedu u Ligi prvaka razbio Arsenal sa 5-1, u Berlinu je izvukao remi pogotkom Lewandowskog u šestoj minuti sudačke nadoknade (90+6). Hertha je bila u vodstvu od 21. minute kada je zabio reprezentativac BiH Vedad Ibišević.