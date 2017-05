URNEBESNO: Društvene mreže upravo se brutalno sprdaju s Hajdukom

Na društvenim mrežama osvanula je šaljiva montaža na račun splitskog Hajduka koja je postala hit i dijeli se na Facebooku.

Sjećate li se kad je Hajduk posljednji put bio prvak Hrvatske? Ne? Nije ni čudo. Bilo je to 2005. godine. Davne 2005…U najzanimljivijoj sezoni u posljednjih 12 godina.

Posljednji put kad su zadnje kolo ili dva odlučivali o prvaku, nije još bilo Smartphonea, tek su bili došli mobiteli s polifonom melodijom i s više boja, Sanader je bio premijer, papa je bio Ivan Pavao II. i tog proljeća je umro, Torcida je slavila naslov, a proslava splitskih ultrasa u nekim kućanstvima gledala se na VHS kasetama.

Tim povodom, na Facebooku je osvanula šaljiva montaža na račun splitskog Hajduka koja je postala hit i dijeli se na Facebooku. Radi se upravo o VHS kaseti na kojoj piše:



“Proslava naslova prvaka”.

Autor ove simpatične šale aludirao je na to da je jako puno vremena prošlo od kad je Hajduk posljednji puta bio prvak. Dogodilo se to točno na današnji dan, 28. svibnja 2005. Hajduk je u posljednjem kolu Lige za prvaka na Poljudu pobijedio Ćirin Varteks sa 6-0 i osigurali naslov.

Split je pao u delirij, čitav grad je slavio titulu, prizori iz grada pod Marjanom obišli su Hrvatsku.

Kolo ranije napravili su zapravo ključan posljednji korak remiziravši u Zaprešiću s te sezone prvim pratiteljem Interom 1-1.

Što se tiče same utakmice, već u drugoj minuti Hrvoje Vejić donio je prednost Hajduku protiv Varteksa, da bi u 11. Bišćević povećao prednost bijelih. Do kraja su zabijali Bušić, Čačić, Lovrek i Kranjčar, a Hajduk je stigao do svoje 17. titule u povijesti, šeste od nezavisnosti Hrvatske. Na klupi bijelih sjedio je Igor Štimac.

Za Hajduk su u toj sezoni igrali: Dragan Blatnjak, Hrvoje Vejić, Mladen Bartulović, Tvrtko Kale, Luka Vučko, Dario Damjanović, Tomislav Bušić, Mario Grgurović, Almir Turković, Mate Dragičević, Mato Neretljak, Tonči Žilić, Pablo Munhoz, Nenad Pralija, Tomislav Rukavina, Ivan Leko, Vlatko Đolonga, Niko Kranjčar, Krunoslav Lovrek, Petar Šuto, Natko Rački, Frane Čačić, Bulend Biščević, Vladimir Balić, Danijel Hrman, Mario Carević, Frane Lojić, Darko Miladin, Mirza Mešić, Ferdo Milin, Nenad Vučković, Suad Filekovič i Zoran Roglić.