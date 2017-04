Urnebesnoj su sceni svjedočili malobrojni gledatelji koji su prošli vikend došli pogledati niželigašku utakmicu engleskih klubova Halesowen Towna i Skelmersdale Uniteda.

Utakmica je prekinuta u 25. minuti kada je na teren utrčao pas. Nije se to dogodilo ni prvi ni zadnji put, ali u ovoj je priči neobično to što razigranog bigla nitko nije uspio uloviti punih sedam minuta. Bizarno je i to što je simpatični Dusty zapravo ljubimac jednoga od igrača koji je u tom trenutku bio na terenu.

‘Najgora noćna mora’

“Vidio sam ga kako utrčava i pomislio sam – ma, to ne može biti moj pas. Kada nije na uzici, nemoguće ga je uhvatiti, a svaki pokušaj lova izaziva suprotan učinak. Bila mi je to najgora noćna mora – moja žena, majka i kći su trčale terenom usred moje utakmice”, požalio se Asa Charlton za Daily Mail.

I doista, Dusty je jurcao travnjakom gotovo sedam minuta, hvatali su ga redari, igrači, Charltonova obitelj… Na kraju je ‘pao’ na jedini mogući način – namamili su ga, naime, slasnim komadom slanine…