UPOZNAJTE SUPARNIKE VATRENIH: Prijete nam najbolji igrač današnjice, poznati huk i afrička sila

Ždrijeb u Moskvi poslao je Hrvatsku u skupinu D Svjetskog nogometnog prvenstva kojem je sljedeće godine domaćin Rusija. Igrat će izabrana vrsta koju vodi Zlatko Dalić u njoj protiv Argentine, Islanda i Nigerije.

Vatreni su dosad odigrali deset utakmica protiv reprezentacija s kojima će se susresti u Rusiji sljedeće godine, šest protiv Islanda, četiri protiv Argentine, dok se s Nigerijom Hrvatska nije susretala.

ARGENTINA

Puno je drame proživljavao argentinski navijač u u kvalifikacijama za odlazak na SP, samo da bi reprezentacija predvođena Lionelom Messijem, ponajboljim nogometašem današnjice i svih vremena, uskočila na ‘vlak’ za Rusiju.



Za mnoge od njih ovo će biti zadnja šansa, javlja The Guardian, nizući imena igrača pred kojima je, izglednim se čini, posljednje veliko natjecanje. Sergio Romero, Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia i Éver Banega čine taj niz, ali sasvim je jasno i da je Messiju ovo vjerojatno ‘biti ili ne biti’ turnir.

Argentina naslov svjetskog prvaka čeka od 1986. i nema sumnje da će Jorge Sampaoli sve usmjeriti za napad na tron. Nepouzdanost obrane mora se riješiti ili barem dobrano zamaskirati za takvo što, a taj posao pripast će (vrlo vjerojatno) trojcu kojeg čine Gabriel Mercado, Javier Mascherano i Nicolás Otamendi. Veznjaci Biglia i Enzo Pérez snagu su srednjeg reda.

Kvalifikacije su odradili smjestivši se na treće mjesto iza Brazila i Urugvaja. Igraju uglavnom u sustavu 3-4-3, a prvo ime reprezentacije je Barcelonin napadač Lionel Messi.

Hrvatska je protiv Argentine jednu službenu i odigrala tri prijateljske utakmice. Jedinu službenu utakmicu ove dvije reprezentacije odigrale su u posljednjem kolu u skupini na SP 1998. u Francuskoj. I prije tog dvoboja obje selekcije su izborile prolazak u osminu finala, a Argentina je pobjedom 1-0 (Pineda) osvojila prvo mjesto.

Prvi dvoboj Hrvatska i Argentina odigrale su 4. lipnja 1994. kada je tadašnji svjetski doprvak predvođen Diegom Maradonom gostovao u Zagrebu kod momčadi koja je tada još uvijek bila u nastajanju. Po jakoj kiši ta je utakmica završila bez pogodaka. Preostala dva prijateljska dvoboja Hrvatska i Argentina su igrale na neutralnim terenima, Hrvatska je slavila sa 3-2 u ožujku 2006. u Baselu, a Argentina sa 2-1 u Londonu u studenome 2014.

ISLAND

Dobro nam poznat suparnik iz kvalifikacijskog ciklusa, reprezentacija koja je iz naše grupe ostvarila direktan plasman na SP. Najmanja država na Mundijalu ikad.

Junački odrađene kvalifikacijske utakmice bez glavnog napadača Kolbeinna Sigthorssona.

Igraju u sustavu 4-4-2 koje izbornik Heimir Hallgrimsson povremeno prebacuje u 4-5-1.

Prva zvijezda momčadi svakako je Evertonov Gylfi Sigurdsson.

Hrvatska je svih šest utakmica protiv Islanda igrala u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a posljednje dvije upravo u posljednjem kvalifikacijskom ciklusu u kojemu je Island na kraju završio kao prvi dok je Hrvatska put do Rusije morala potražiti kroz dodatne kvalifikacije.

Ukupno je Hrvatska protiv Islanda ostvarila četiri pobjede te po jedan remi i jedan poraz.

Prvi put ove dvije reprezentacije susrele su se u kvalifikacijama za SP 2006. u Njemačkoj, a Hrvatska je na putu ka prvom mjestu u skupini ostvarila dvije sigurne pobjede protiv Islanda, 4-0 u Zagrebu i 3-1 u Reykjaviku, dok je Island u to vrijeme još uvijek bio jedna od najslabijih reprezentacija u Europi, te je završio kao peti u skupini sa samo četiri boda.

Sljedeća dva ogleda Hrvatske i Islanda bila su već mnogo ozbiljnija, u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na prošlo SP u Brazilu u studenom 2013. godine. Nakon što je prvi susret u Reykjaviku završio 0-0, četiri dana potom Hrvatska je u Zagrebu golovima Mandžukića i Srne izborila odlazak na SP.

U posljednjem kvalifikacijskom ciklusu Hrvatska je 12. studenoga prošle godine slavila sa 2-0 pogocima Brozovića, no 11. lipnja ove godine Island je uzvratio pobjedom od 1-0 golom Magnussona u 90. minuti. Bio je to prvi poraz Hrvatske od Islanda, a na kraju se ispostavilo kako je to bio ključni pogodak koji je Islanđane odveo na njihovo prvo SP.

NIGERIJA

Utakmicu prije kraja kvalifikacija već su imali potvrđene karte za Rusiju. Njemački stručnjak Gernot Rorh drastično ih je unaprijedio, napunio optimizmom.

Strašni su u kontranapadima iz kojih je neumoljiv Alex Iwobi, a iznimno opasan i Victor Moses. Jaka obrana, dobri osvajači lopti u vezi i uvijek sigurni Mikel John Obi njihovi su jaki aduti.

Protiv Nigerije Hrvatska nikada nije igrala.