UOČI ODLASKA NA ISLANDSKIH 10 STUPNJEVA: ‘Ovo je najjača skupina, nikad nismo imali teži put na Svjetsko prvenstvo’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić potvrdio je kako Danijel Subašić neće biti spreman za nedjeljni dvoboj protiv Islanda, ali i izrazio uvjerenje da i s igračima koji su mu na raspolaganju doći do pobjede.

Hrvatska u nedjelju (20.45 sati) u Reykjaviku igra protiv Islanda u sklopu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Velikom popisu ozlijeđenih reprezentativaca priključio se i prvi vratar Danijel Subašić koji ima problema s Ahilovom tetivom, dok je Marko Lešković upitan zbog udarca u kvadriceps.

ISLANĐANI PRIJETE VATRENIMA: ‘Igrat ćemo snažno. Borit ćemo se onako kako se bori za svoju zemlju’

VATRENI, OPREZ! Protiv Islanda sudi sudac lak na kartonima s kojim Hrvatska još nikad nije pobijedila



‘Nemamo pravo na uzmak’

“U svakoj nam je utakmici netko nedostajao i uvijek smo pronašli rješenje unutar kadra, stoga ne treba apostrofirati ozljede. Ozlijeđenima želimo brz oporavak, ali imamo dovoljno igrača za odgovor na sve zadatke. Ne dvojim da ćemo ući u utakmicu u dobrom raspoloženju, a oko sastava imam još neka razmišljanja. O početnoj jedanaestorici odlučit ću nakon preostalih treninga”, rekao je izbornik Ante Čačić.

Hrvatska je na čelu skupine I s tri boda više od Islanda od kojeg je u studenom u Maksimiru bila bolja s 2-0.

“Nema lakog protivnika, ne može se nikoga lako dobiti. Ovo je najteža skupina kvalifikacija, a Hrvatska nikada nije imala teži put na Svjetsko prvenstvo. Međutim, Hrvatska nema pravo na uzmak i mora u svakoj utakmici tražiti bodove kako bismo ispunili svoju želju i završili prvi u skupini. Island je bio dojmljiv na EP-u, izbacio je Englesku, u našoj je skupini izgubio samo od nas te ima kontinuitet dobrih igara”, dodao je Čačić.

‘Nadam se da neće biti kiše’

Brojni su hrvatski reprezentativci imali dugu i napornu sezonu, ali izbornik ne smatra da će umor biti problem.

“Imamo sve što treba za dobru utakmicu protiv motiviranih domaćina i ja sam optimist. Temperatura će biti oko deset stupnjeva i moći ćemo se prilagoditi. Nadam se samo da neće biti kiše. Sezona je bila naporna za mnoge naše igrače, no mnogi su također došli kao osvajači raznih trofeja i to nam može biti samo dodatni plus. Siguran sam da žele okruniti sezonu dobrom utakmicom na Islandu”, zaključio je izbornik.