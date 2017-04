UNITEDOV ZASTRAŠUJUĆI NIZ I DALJE TRAJE: ‘Benjamin Button’ i Mourinhove trupe lako protiv Sunderlanda

Nogometaši Manchester Uniteda bez većih su problema stigli do tri boda na gostovanju kod Sunderlanda u nedjeljnoj utakmici 32. kola engleske Premier lige. Za 3-0 pobjedu zabili su Zlatan Ibrahimović (30.), Henrih Mhitarijan (46.) i Marcus Rashford (89.).

United je u nizu od 21. utakmice u engleskom prvenstvu bez poraza, a sada, po prvi put od 2012., i u nizu od tri vezane gostujuću utakmice s tri ili više postignutih pogodaka. Za razliku od igrača koje vodi Jose Mourinho, oni Sunderlandovi itekako se muče u realizaciji pa njihov golgeterski post sada traje već 675 minuta. U navedenom razdoblju puknuli su 79 puta prema suparnikovim golovima.

Ibrahimović je ogled iskoristio za svoj 17. premierligaški pogodak, a budući da na kontu ima i pet asistencija to znači i da je sudjelovao kod 47,8 posto pogodaka (ukupno 46) svoje momčadi u ovoj sezoni. Na 2-0 je povisio Mhitarijan samo 45 sekundi nakon početka drugog poluvremena, a konačan je rezultat postavio Rashford zabivši prvi put nakon 20 ligaških utakmica, odnosno po prvi put od rujna prošle godine.



Zanimljivo, 35. godišnji Ibrahimović je, podsjeća The Telegraph, zabio 250 pogodaka nakon svoje 30. godine. Postoji i ‘objašnjenje’ za to, odnosno kako mu to uspijeva boriti se s puno mlađim suparnicima otkrio je nedavno sam švedski napadač:

“Rođen sam star i umrijet ću mlad.”

Posao je Unitedu bio olakšan isključenjem kojeg je u 43. minuti zaradio Sebastian Larsson.

Rezultati, 32. kolo:

Sunderland – Manchester United 0-3

Everton – Leicester City (kasnije)