UNITED KREĆE U AKCIJU: Mourinho će opet potrošiti više od 200 milijuna eura, a ovo su mu tri glavne mete

Manchester United se nakon godinu dana stanke vraća u najelitnije kontinentalno klupsko natjecanje, a Jose Mourinho je već pripremio popis želja za Ligu prvaka.

Prošlo je ljeto Mourinho potrošio oko 200 milijuna eura na pojačanja, a više od polovice tog iznosa je otpalo na Paula Pogbu koji se nakon četiri godine vratio iz Juventusa. Za predstojeće ljeto portugalski menadžer priprema novu veliku akciju na nogometnom tržištu, a odmah poslije ovotjednog osvajanja Europske lige potvrdio je da je izvršnom dopredsjedniku Edu Woodwardu već dao popis želja.

Griezmann najveća zvijezda

Ugledni The Times u petak otkriva kako je Mourinho naredio dovođenje po jednog stopera, centralnog veznjaka i napadača, a nije isključeno i da će biti prinova na još kojoj poziciji. Primjerice, lijevom boku budući da Portugalac nije previše oduševljen Lukeom Shawom.



The Times otkriva i konkretna imena koja cilja Manchester United. Da je francuski napadač Antoine Griezmann (26) glavna meta, to više nije nikakva tajna. Crveni vragovi su spremni aktivirati odštetnu klauzulu od 100 milijuna eura, ali još uvijek moraju nagovoriti zvijezdu Atletico Madrida da pristane doći na Old Trafford. U klubu navodno prate i situaciju oko Evertonova napadača Romelua Lukakua (24), a dok BBC navodi da je alternativa za Griezmanna napadač Torina Andrea Belotti (23) koji je ove sezone u Seriji A postigao 25 golova.

Kako slomiti Tottenham?

Kad je u pitanju vezna linija, Manchester United na radaru ima Erica Diera (23) iz Tottenhama. Engleski reprezentativac je navodno vrlo nezadovoljan jer je veći dio sezone bio prisiljen igrati u obrani i želi napustiti klub, a očekuje se da bi cijena za njega mogla biti oko 50 milijuna eura. No, šefovi Tottenhama su poznati kao vrlo tvrdi pregovarači tako da u Unitedu imaju i alternativu u liku Tiemouea Bakayoka (22) iz Monaca.

Mourinho's £200m warchest to sign Griezmann plus Spurs & Everton stars https://t.co/lUeVKHPg6x pic.twitter.com/ycb5D1vroP — 101 Great Goals (@102greatgoals) May 26, 2017

Obranu bi, pak, Mourinho želi pojačati Michaelom Keaneom (24) iz Burnleyja. Riječ je o igraču koji je proizvod Unitedove akademije, ali ga je Louis van Gaal prije dvije godine odlučio prodati. U međuvremenu je Keane dogurao do engleske reprezentacije i Mourinho ga sada želi vratiti na Old Trafford. Alternativa je, navodi BBC, Victor Lindelof (22) iz Benfice.