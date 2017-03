UKRAJINU OČEKUJE PUN MAKSIMIR! Simpatizeri već dugo nisu bili tako ‘nabrijani’ na Hrvatsku: Ne i navijači

Rasprodane su sve ulaznice za istok i zapad VIP koje su bile u prodaji za kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na SP u Rusiji 2018. godine između Hrvatske i Ukrajine na Maksimiru (24. ožujka od 20 i 45).

Nakon dvije godine bez domaće natjecateljske utakmice, simpatizeri su se, očito, zaželjeli Vatrenih. Ne i ultrasi (hrvatske navijačke skupine) koji neće prisustvovati niti ovom srazu Vatrenih na Maksimiru zbog netrepeljivosti prema HNS-u.

Istočna tribina Maksimira rasprodana je za susret protiv Ukrajine. Još sutra su ulaznice u pretprodaji na blagajnama, do nedjelje na webu. — HNS | CFF (@HNS_CFF) March 17, 2017

“Od danas više u prodaji nema ulaznica za istočnu tribinu koja je rasprodana, kao i Zapad VIP, pa su za kupnju preostale tek sjeverna i zapadna tribina. Ukupno je prodano više od 17.000 ulaznica do petka poslijepodne, a kapacitet Maksimira za ovu utakmicu je 27.764 gledatelja”, izvijestio je Nikša Martinac, HNS-ov povjerenik za ulaznice, objavljeno je na službenoj internetskoj stranici HNS-a.



Istočna tribina Maksimira rasprodana je za susret protiv Ukrajine. Još sutra su ulaznice u pretprodaji na blagajnama, do nedjelje na webu. Pretprodaja završava ovoga vikenda – blagajne stadiona Maksimir otvorene su još u subotu od 10 do 18 sati. Ulaznice je u pretprodaji moguće kupiti putem interneta do nedjelje 19. ožujka.

Ako nakon završetka pretprodaje ostane još ulaznica, njih će po redovnim cijenama biti moguće kupiti putem interneta te na blagajnama od 20. ožujka od 10 do 18 sati do prodaje svih ulaznica.

Tribina / cijena ulaznice / cijena ulaznice u pretprodaji

Tribina Sjever-gore / 60 kuna / 30 kuna u pretprodaji

Tribina Sjever-dolje / 80 kuna / 40 kuna u pretprodaji

Tribina Istok / 140 kuna / 70 kuna u pretprodaji – RASPRODANO

Tribina Zapad dolje / 240 kuna / 120 kuna u pretprodaji

Tribina Zapad VIP sredina / 300 kuna / 150 kuna u pretprodaji – RASPRODANO

Kupac ulaznica internetom mora biti isključivo državljanin Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu osobnih podataka (ime i prezime, OIB i adresa kupca) na HNS-ovom portalu za ulaznice; ostali navijači za koje kupac kupuje ulaznice mogu biti i strani državljani.