‘UČINJENA NAM JE NEPRAVDA’: Legendarnom treneru je prekipjelo, poziva na uvođenje velike novosti u Ligi prvaka

Trener njemačkog prvaka Bayerna Carlo Ancelotti (57) pozvao je Europsku nogometnu federaciju (UEFA) na uvođenje video-snimki kao pomoć sucima u Ligi prvaka i Europskoj ligi, ponovivši kako je njegova ekipa zbog sudačkih pogrešaka ispala u polufinalu protiv Real Madrida.

“Postoje dobri i manje dobri suci. Svatko griješi, ali to se ne smije događati na ovako visokoj razini. U polufinalu nam je učinjena nepravda. U povijest će ući kako je Real Madrid pobijedio Bayern, no ono što se dogodilo u Madridu vidio je čitav svijet. Potrebno je uvesti video-tehnologiju, to je neophodno”, rekao je Ancelotti u razgovoru za Corriere della Sera.

‘Buffon je poseban’

Ancelotti, koji je bio trener Real Madrida od 2013. do 2015., a Juventusa od 1999. do 2001., napominje kako će s velikim zanimanjem gledati finale Lige prvaka, 3. lipnja, između svojih dviju bivših ekipa.



“Simpatizirat ću one koji budu bolje igrali. Buffon je za mene poseban. U Real Madridu nije samo Cristiano Ronaldo. Ondje su i Ramos, Modrić, Marcelo, Benzema i mnogi drugi”, izjavio je Ancelotti.

‘Zidane me nije iznenadio’

Aktualni trener madridske momčadi Zinedine Zidane bio je njegov pomoćnik u Madridu.

“Uopće me nije iznenadio. Inteligentan je i zna puno o nogometu”, napomenuo je, a odgovorio je i na pitanje razmišlja li o završetku trenerske karijere.

“Ne razmišljam o mirovini i povlačenju. Ferguson je bio na klupi u 2000 utakmica”, zaključio je Ancelotti koji je vodio Reggianu, Parmu, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid i Bayern.