U PARIŠKOM RAJU NASTAJE PAKAO: Ovaj potez najskupljeg nogometaša svijeta dokaz je poremećenih odnosa među zvijezdama

Prepirka zvijezdi Paris Saint-Germaina na temu tko će staviti loptu na bijelu točku i izvesti najstrožu kaznu, kao i slobodan udarac u utakmici protiv Lyona, odjeknula je nogometni svijetom, a sada stiže i nastavak koji bi cijelu priču mogao dodatno naglasiti.

Edinson Cavani i Neymar bili su glavni akteri situacija o kojima se i danas priča, a koje za sve navijače pariškog kluba ostavljaju gorak okus u ustima. Prvo su kakav ego imaju obojica krenula dokazivati kod slobodnog udarca na vrhu šesnaesterca, a to je situacija u koju je upleten bio i Dani Alves, potom i oko izvođenja jedanesterca. Nije Alves imao namjere u tom trenutku loptu prepustiti niti Cavaniju niti Neymaru koji je u konačnici udarac i izveo nakon što je loptu Alvesu uzeo iz ruku. Alves sam je bio taj koji je bio spreman preuzeti odgovornost u momčadi prepunoj igrača koji smatraju da bi trebali imati ekskluzivna prava na takvo što.





“Uzeo sam loptu jer sam ja želio puknuti, a Neymar mi ju je uzeo iz ruke”, prenosi Squawka Alvesove riječi.

Cijela je priča sad dobila i nastavak. Ako je vjerovati napisima The Suna, Neymar je cijelu priču Cavaniju zamjerio do te mjere da je prestao pratiti njegov profil na Instagramu. Istina, zvuči kao problem među školarcima, no pokazuje da su i nevolje u raju očito već započele.