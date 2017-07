U MAKSIMIRU OPET VLADA IDILA: ‘Mislio sam da su mi dani u Dinamu odbrojani, ali ispričao sam se i sve je super’

Još do prije nekoliko tjedana činilo se da je odlazak 20-godišnjeg Ante Ćorića iz Dinama gotova stvar. No, još je jednom došlo do velikog preokreta i talantirani nogometaš nastavlja karijeru u modrom dresu.

Nakon što je Dinamo u posljednjem kolu prošle sezone pobijedio prvaka Rijeku s 5-2 trener Ivajlo Petev je izjavio kako mu je Ćorić objasnio da ne želi igrati. Mladi je nogometaš sve demantirao u razgovoru za Net.hr.

Tvrdio da se trener sprda s njim

“To je velika glupost što je izjavio. Ja ni u jednom trenutku nisam rekao da ne želim igrati, nego je sam s njim bio na razgovoru i rekao sam mu da me dva dana prije utakmice stavlja na stopera u drugoj momčadi. Rekao sam mu kako je to samo znak kako se on sprda sa mnom. I kako da ja na takav način onda igram? Bez obzira što sam ozlijeđen”, rekao je Ćorić.



Međutim, tijekom priprema u Sloveniji došlo je do velike pomirbe između igrača i trenera što je u razgovoru za Goal.com potvrdio i sam Ćorić.

‘Nigdje mi se ne žuri’

“Sve je sada iza nas. Puno smo pričali, otvoreno razgovarali o svemu. Ja sam ipak igrač, a on je trener Dinama i to treba poštivati. Ispričao sam mu se, razgovarali smo o svemu što se događalo. Vjerujem kako je to sve sada stvar prošlosti, siguran sam da će u budućnosti sve biti super. Zadovoljan sam odnosom prema meni, ali i dosadašnjim dijelom priprema”, istaknuo je Ćorić.

“Da, u jednom sam trenutku doista pomislio kako su moji dani u Dinamu odbrojani. I kako je sve gotovo i kako napuštam Dinamo. No, onda sam shvatio cijelu situaciju, sam sebi rekao da moram ići polako. I sada mi se nigdje ne žuri. Evo, u finišu prošle sezone nisam niti u Dinamu igrao, tako da ne znam kakav bih onda uopće imao status po dolasku u neki drugi klub. Puno sam razmišljao o svemu, odlučio kako je moja budućnost i dalje u Dinamu”, dodao je mladi nogometaš.