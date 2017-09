U DINAMU SU OGORČENI I TO NE SKRIVAJU: ‘Puna mi je kapa, ne želim komentirati te gluposti! Sve to nije normalno!

Pogled na ljestvicu hrvatskog nogometnog prvenstva kazat će da je trenutačno vodeća momčad zagrebački Dinamo s 22 osvojena boda iz osam utakmica. Leđa mu gleda aktualni prvak Rijeka sa četiri boda manje, odnosno trećeplasirani Hajduk sa osvojenih 16 bodova.

Sve ovo bi trebalo sugerirati da su i u klubu zadovoljni trenutačnim stanjem stvari, no ima puno toga što ih smeta. Sportske novosti donose misli Dinamovog direktora Tomislava Svetine:

Svi sjajni, samo Dinamo loš

“Zamislimo da ljudi ne gledaju utakmice, ne bacaju pogled na ljestvicu HNL-a. Zamislimo da samo čitaju medije, da su im ti tekstovi jedini izvor informacija. Pa zaključili bi da je Dinamo četvrti na ljestvici! Rijeka je sjajna, Hajduk odličan, eto, dogodio se taj poraz u Osijeku, ali dogodi se… Osijek je izvanredan, nikad bolji. A Dinamo je slab, loš, nije to to. A mi ispred Rijeke četiri boda, ispred Hajduka šest, a Osijeka sedam!”

Spominjalo se i kroz medije da je Dinamo u potrazi za novim trenerom, odnosno da se samo čeka kada će Marija Cvitanovića zamijeniti Goce Sedloski.

“Zaista mi je već puna kapa tih priča koje se pojavljuju u medijima o treneru Goci Sedloskom. Uopće ne želim komentirati te gluposti, ali, eto, da vam kažem kad stalno izlazi u medijima, riječ je o čistoj novinarskoj fikciji. Priče nema, priča ne postoji”, uvjerava Dinamov direktor.

Negativna slika

“Ništa ne želim prejudicirati, ali u slijedećem smo kolu favoriti protiv Intera i nadamo se pobjedi. Naravno, treba sve to pokazati na terenu, ali ako pobijedio Inter, nakon prve četvrtine prvenstva imat ćemo 25 bodova. Za usporedbu, u sezoni 2015/16. imali smo 19 bodova nakon 9 kola, prošle sezone također 19, 2012/13. 20 bodova, 2013/14. 20 bodova… Da sad ne idemo dublje u povijest, jedino smo u sezoni 2014/15. imali tih 25 bodova nakon 9 kola. To su činjenice. Pa mi zaista nije jasno da nekome uopće može pasti na pamet tražiti nasljednika Mariju Cvitanoviću. Eto, morao sam to kazati jer ta cijela priča nije normalna. Kad je Dinamo u pitanju, nikad nije dobro. Sad imamo rezultat u HNL-u, ali sad će se tražiti umjetnički dojam. Uvijek je tako, Dinamo se stalno ocjenjuje drukčije od ostalih. Uz dužno poštovanje, mislim da to u konačnici nema smisla, stvara se kriva slika, koja je uvijek uglavnom negativna”, dodaje Svetina.