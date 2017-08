U DINAMU OPET NEMA MIRA: Cvitanović je pred otkazom, na klupu dolazi bivši kapetan i tvorac velike ovoljetne senzacije?

U Dinamu opet nema mira. Nakon što su Modri ispali od albanskog Skënderbeua u završnom pretkolu Europske lige sve se glasnije priča o smjeni trenera Marija Cvitanovića.

Dinamo je kao veliki favorit ušao u okršaje protiv Skënderbeua, ali nakon maksimirskih je 1-1 u Elbasanu odigrao samo 0-0 i prvi put poslije deset godina ostao bez europske jeseni. Kako to u ovakvim situacijama često biva u zagrebačkom klubu, odmah su krenula nagađanja o promjeni na klupi.

Šimunić ipak nije prvi izbor

Mario Cvitanović (42) je preuzeo momčad uoči samog početka sezona kad je smijenjen Ivajlo Petev. No, ispadanje iz Europe moglo bi se pokazati vrlo skupim za mladog stručnjaka.



Sportske novosti pišu da je Cvitanović blizu otkaza, a iako se u petak nagađalo da bi ga mogao zamijeniti Josip Šimunić koji je trenutno pomoćnik Anti Čačiću u hrvatskoj reprezentaciji, čini se da je u igri ipak jedno drugo ime.

‘Velika čast’

Glavni favorit je navodno bivši klupski kapetan Goce Sedloski (43) koji je nedavno otišao s klupe ovoljetne europske senzacije Vardara. Skopski je klub pod njegovim vodstvom najprije u 2. pretkolu Lige prvaka izbacio Malmö, a potom je bio i korak do trijumfa nad Københavnom. No, nakon poraza je Sedloski neočekivano podnio ostavku, a momčad koju je on stvorio je potom senzacionalno izbacila turski Fenerbahçe u završnom pretkolu Europske lige i plasirala se u grupnu fazu.

“Velika je čast postati trener Dinama, ali zagrebački klub ima svog trenera”, jedino je što je zasad komentirao makedonski stručnjak o glasinama da dolazi u Maksimir.