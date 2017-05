SKANDAL U DINAMU: ‘Ćorić mi je prije utakmice rekao da ne želi igrati. Nikad mi se to nije dogodilo’

Ni uvjerljiva pobjeda protiv novog hrvatskog prvaka Rijeke (5-2) nije u Dinamu mogla proći bez još jedne vrlo neugodne situacije.

U sastavu Dinama u derbiju posljednjeg kola HNL-a neočekivano nije bilo Ante Ćorića. Trener Ivajlo Petev je nakon utakmice pojasnio što se dogodilo i zašto najvećeg dragulja Modrih nije bilo ni na klupi, baš kao ni Sammira.

‘Sigali i Moro? Ne izgleda dobro’

“Oni konkuriraju, nisu ozlijeđeni. Ćorić je prije utakmice došao do mene i rekao da ne želi danas igrati. Ne, nikada mi se to nije dogodilo u karijeri, ali svatko ima pravo na svoje mišljenje. I to poštujem. Ne bih volio da sada ovaj detalj iskoči u prvi plan, a naša dobra predstava padne u drugi plan”, prenosi Goal.com izjavu Dinamova trenera.



Loša vijest za Peteva su i ozljede Sigalija i More koji su izašli iz igre još u prvom poluvremenu i upitni su za srijedu i finale Hrvatskog kupa protiv Rijeke.

“Loše, to je jako loše, ne izgleda dobro. Imali smo puno nesreće ove polusezone, nismo imali Benkovića i Sigalija veliki period. Nismo imali dva jako bitna igrača. Evo, dolazi finale Kupa, mi nemamo ni Perića ni Sigalija ni Leškovića . Ostao nam je samo Schildenfeld. U sportu treba imati sreće, mi je nismo imali. Ostali smo bez četiri igrača uoči utakmice, ali idemo dalje. U srijedu nas čeka nova utakmica”, zaključio je Petev.