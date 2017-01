TUŽNA VIJEST: Preminuo legendarni nogometaš Dinama i Hajduka, brat slavnog TV reportera

U splitskom Domu umirovljenika na Zenti u dobi od 87 godina preminuo je najstariji nogometaš Hajduka Svemir Delić, ujedno i nekadašnji igrač Dinama i reprezentativac Hrvatske. Posljednji ispraćaj bit će mu u utorak, 10. siječnja, u 14.20 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj, objavio je splitski klub.

Svemir Delić rođen je u Sinju, 14. rujna 1929. godine. Bio je obrambeni igrač, a karijeru je započeo u Junaku iz rodnog mu Sinja. Potom je od 1949. do 1952. godine bio nogometaš zagrebačkog Dinama s kojim je osvojio Jugoslavenski kup, igravši u paru sa Tomislavom Crnkovićem. Karijeru je 1952. godine nastavio u Hajduku u čijem je dresu igrao do 1954. Za NK Zagreb je igrao od 1954. do 1959. godine kada je i završio igračku karijeru.

Nastup za hrvatsku reprezentaciju

Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, kao igrač NK Zagreba, nastupio je jednom, u utakmici protiv Indonezije u Zagrebu, 12. rujna 1956. (5-2). Ta je utakmica odlukom Hrvatskog nogometnog saveza priznata kao službena, tako da se i on vodi kao državni reprezentativac.

Igračku karijeru prekinuo je relativno rano zbog teške ozljede koljena, a potom se posvetio zvanju diplomiranog ekonomista. Kao aktivan igrač, a i kasnije je bio sportski izvjestitelj više listova. Vrijedi istaknuti i da mu je brat bio slavni televizijski komentator Mladen Delić.