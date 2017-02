TRENUTAK KOJI ĆE SE ZAUVIJEK PAMTITI: Ovo je jedan od dokaza zašto je Ćiro Blažević trener svih trenera

‘Trener svih trenera’ kako mu u narodu tepaju, Miroslav Ćiro Blažević, je na svojoj službenoj internetskoj stranici prepričao anegdotu koja će se vjerojatno zauvijek pamtiti kad je riječ o Ćiri i njegovim nogometnim uspjesima.

Bio je to Ćirin trenutak inspiracije. Jedan od onih trenutaka koji su ga proslavili, koje će i ona sam još godinama kasnije prepričavati, kojima ćemo se još godinama diviti. Naime, Ćiro je tijekom svoje trenerske karijere vodio švicarsku momčad Lausanne. I onda se to dogodilo…

‘Ponekad se sjetim što sam sve izvodio’

“Ponekad se sjetim što sam sve izvodio. Dok sam bio trener Lausanne-Sport imao sam dogovor da dobijem premije za svaku domaću utakmicu na kojoj će biti iznad sedam tisuća posjetitelja. To je bio moj prijedlog, uprava ga je brže-bolje prihvatila jer je mislila da nećemo imati veliku posjetu”, napisao je Miroslav Ćiro Blažević koji sutra slavi svoj 82. rođendan. U Švicarskoj se, vjerojatno, svi još uvijek sjećaju trenutka kad je Ćiro golmana Burgenera stavio u napad. I pogodio.

‘Bila je to dobra odluka’

“Ljudi moji, to vam se dogodilo na Gradskom stadionu u Lausannei, tamo gdje se održava veliki atletski miting, tamo gdje Usain Bolt juri poput vjetra. Evo, malo sam si tražio, našao sam i datum te utakmice, bilo je to 27. veljače 1977. godine. Poslije smo imali stalno pun stadion i dobro smo igrali. Uvijek se dobro igra kad stvoriš dobru atmosferu. Samo kad se sjetim kako su svi bili iznenađeni, a bila je to dobra odluka, jer taj je vratar znao igrati nogomet bolje od mnogih igrača”, dao je do znanja legendarni Ćiro.