TRENER SVIH TRENERA POLUDIO KAD JE ČUO KOLIKO JE ZARAĐIVAO: ‘To je grozna laž. Žao mi je što nisam uzeo te novce, jer ako je Čačić dobio toliko…’

Nazvali smo ‘trenera svih trenera’ Miroslava Ćiru Blaževića kako bi nam prokomentirao medijske napise u Sportskim novostima o tome kako je ovaj legendarni bivši hrvatski izbornik od 11. travnja 1995. do 31. listopada 2000. na klupi Vatrenih zaradio 4,5 milijuna tadašnjih njemačkih maraka u bruto iznosu.

Javio nam se kao i uvijek. Tužan i ljut što se, kao što nam je to sam kazao, takve laži šire medijskim prostorom.

“Ne znam sine moj odakle jedna takva grozna laž. To je neistina… Meni je žao što nisam uzeo te novce, jer ako je Ante Čačić za ovo vrijeme uzeo milijun eura, onda sam ja trebao uzeti deset puta više za ono što sam napravio. Kategorički tvrdim kako je to neistina. Imao sam pet tisuća maraka plaću mjesečno sve dok nismo osvojili broncu”, kazao nam je Miroslav Ćiro Blažević i nastavio:

“Onda je bila nagrada za struku i za mene, ali to nije bilo blizu ove svote koja je navedena. Vjeruj mi sine, ja nikad nisam napravio nešto čime bi povrijedio sport kao takav. Povrijedio čovjeka, instituciju… Samo sam se borio za najbolje. Ne znam kako će sad ovo završiti jer sam vrlo skeptičan”, izjavio je Ćiro osvrčući se na nadolazeće prijevremene izbore u HNS-u za mjesto predsjednika i nastavio:



“Bojim se da to neće dobro završiti. Jer, činjenica je da je Zdravko Mamić apsolutni gazda hrvatskog nogometa i dalje. On je shvatio napočetku što je najvažnije. Kupi ruke glasača koji mogu okrenuti stvar u ovom ili onom smjeru. Koji, naravno, njemu odgovara. No, ne bi se htio tu miješati. Valjda ima netko pametniji i netko odgovorniji. Da se vidi što će se napraviti”, zaključio je Miroslav Ćiro Blažević.