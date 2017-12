TRENER MILANA ŠOKIRAN PORAZOM: ‘Ovo je sramota. Ovako ne idemo nikud, a to me jako boli’

‘Ovo je sramotan poraz. Očajnički trebamo promijeniti mentalitet. Kad dobijemo udarac u zube, imam osjećaj kako se od toga ne možemo oprostiti’, kazao je trener Milana Gennaro Gattuso.

Trener Milana Gennaro Gattuso kritizirao je igru svoje momčadi u jučerašnjoj utakmici 6. kola Europske lige na Rujevici protiv Rijeke (2-0).

“Ovo je sramotan poraz. Očajnički trebamo promijeniti mentalitet. Imam osjećaj da, kad tijekom susreta nešto krene po zlu, u krivom smjeru, moja momčad samo nestane s travnjaka. Moramo poraditi na tome. Čini se kako igrači ne reagiraju dobro psihološki”, kazao je slavni bivši nogometaš Gennaro Gattuso i nastavio:

“Moramo pod hitno promijeniti naš smjer. Jer, ovako ne idemo nikud. Kad nosiš dres Milana, moraš ga poštovati. Sve me to jako boli. Nismo došli u Rijeku izgubiti. Što ti vrijedi 64 % posjeda lopte, ako ne igraš kao da ne postoji sutra. To je ono što ovoj momčadi nedostaje. Igrači su imali priliku dokazati se. No, kad dobijemo udarac u zube, imam osjećaj kako se od toga ne možemo oporaviti”, zaključio je Gattuso čije riječi prenosi Footbal Italia.