TRENER ISTRE ZATEČEN NAKON INCIDENTA: ‘Ovo je presedan, ne znam je li se ovakvo što ikada dogodilo’

Trener Istre 1961 Marijo Tot ni sam nije znao kako objasniti neobičnu situaciju koja se dogodila uoči maksimirskog dvoboja 34. kola hrvatskog prvenstva protiv Dinama.

Svi igrači Istre su se, naime, okupili ispred klupe i zajednički okrenuli leđa treneru Totu. Na simbolički su mu način tako još jednom poručili da ne žele da ih vodi i da ga ne smatraju svojim trenerom.

SKANDAL UOČI OKRŠAJA NA MAKSIMIRU: Ovako su igrači Istre pokazali što misle o vlastitom treneru

‘Sitaucija se mora riješiti’

Nastavila se tako ružna situacija koja je počela dan ranije kada su igrači otkazali poslušnost Totu. Zamjerili su mu što je mijenjao stavove nakon razgovora s čelnicima kluba, odnosno što je navodno jedno govorio njima, a istovremeno slušao upravu koja je inzistirala da krene sa forsiranjem mlađih igrača. Igrači su potpisali peticiju protiv Tota i momčad je u Zagreb krenula bez trenera, ali se i on naknadno uputio prema Maksimiru. No, igračima to nije najbolje sjelo pa su izveli igrokaz prije početka utakmice.



“Bio sam zatečen cjelokupnom situacijom, to je presedan, ne znam je li se igdje to dogodio! Nosim se s tim koliko mogu, profesionalac sam koji mora raditi posao dokle god se to od mene traži”, pojasnio je Tot nakon dvoboja u kojem je Dinamo slavio s 2-1.

“Činjenica je da imamo problema, od toga nitko ne bježi, ali svi smo profesionalci. Časno radim svoj posao, to se vidi po rezultatima. Sada je na klubu da donese najbolju odluku koja će zadovoljiti sve strane. Komunikacija između mene i igrača je posljednjih dana bila sužena, naša se situacija mora riješiti na dobrobit kluba, već do sljedeće utakmice. Najvažnije je mirno završiti sezonu, pokazati da je Istra ozbiljan klub”, dodao je Tot.